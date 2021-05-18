Має сидіти в СІЗО: Офіс генпрокурора оскаржив домашній арешт Медведчука

Офіс генпрокурора оскаржив домашній арешт кума Путіна / УНІАН

Офіс генерального прокурора подав апеляцію на рішення Печерського районного суду Києва про домашній арешт народного депутата (фракція "Опозиційна платформа – за життя"), кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука.

"Офіс генпрокурора вніс апеляцію на рішення Печерського районного суду про застосування запобіжного заходу до підозрюваного народного депутата у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн 930 грн", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Водночас захист Медведчука теж подав апеляцію з метою оскаржити його домашній арешт.

"Адвокати внесли апеляцію на ухвалу Печерського суду про домашній арешт Медведчука. Упевнений, незаконне рішення буде скасовано вже найближчим часом", - повідомив нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін в Telegram.

Справа Віктора Медведчука - про що йшлося раніше: