Має сидіти в СІЗО: Офіс генпрокурора оскаржив домашній арешт Медведчука

Офіс генпрокурора вніс апеляцію на рішення Печерського суду про застосування запобіжного заходу до підозрюваного нардепа у вигляді домашнього арешту.
Офіс генерального прокурора подав апеляцію на рішення Печерського районного суду Києва про домашній арешт народного депутата (фракція "Опозиційна платформа – за життя"), кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука.
"Офіс генпрокурора вніс апеляцію на рішення Печерського районного суду про застосування запобіжного заходу до підозрюваного народного депутата у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн 930 грн", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Офісу генпрокурора.
Водночас захист Медведчука теж подав апеляцію з метою оскаржити його домашній арешт.
"Адвокати внесли апеляцію на ухвалу Печерського суду про домашній арешт Медведчука. Упевнений, незаконне рішення буде скасовано вже найближчим часом", - повідомив нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін в Telegram.
Справа Віктора Медведчука - про що йшлося раніше:
- Печерський суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.
- 12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.
- Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від ОПЗЖ Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді й у замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.