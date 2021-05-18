Должен сидеть в СИЗО: Офис генпрокурора обжаловал домашний арест Медведчука

Офис генпрокурора обжаловал домашний арест кума Путина / УНИАН

Офис генерального прокурора подал апелляцию на решение Печерского районного суда Киева о домашнем аресте народного депутата (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь"), кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука.

"Офис генпрокурора внес апелляцию на решение Печерского районного суда о применении меры пресечения к подозреваемому народному депутату в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса генпрокурора.

В то же время защита Медведчука тоже подала апелляцию с целью обжаловать его домашний арест.

"Адвокаты внесли апелляцию на определение Печерского суда о домашнем аресте Медведчука. Уверен, незаконное решение будет отменено уже в ближайшее время", - сообщил нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в Telegram.

Дело Виктора Медведчука – о чем сообщалось ранее: