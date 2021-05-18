Должен сидеть в СИЗО: Офис генпрокурора обжаловал домашний арест Медведчука

Офис генпрокурора внес апелляцию на решение Печерского суда о применении меры пресечения к подозреваемому нардепу в виде круглосуточного домашнего ареста.
Офис генерального прокурора подал апелляцию на решение Печерского районного суда Киева о домашнем аресте народного депутата (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь"), кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука.
"Офис генпрокурора внес апелляцию на решение Печерского районного суда о применении меры пресечения к подозреваемому народному депутату в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса генпрокурора.
В то же время защита Медведчука тоже подала апелляцию с целью обжаловать его домашний арест.
"Адвокаты внесли апелляцию на определение Печерского суда о домашнем аресте Медведчука. Уверен, незаконное решение будет отменено уже в ближайшее время", - сообщил нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в Telegram.
Дело Виктора Медведчука – о чем сообщалось ранее:
- Печерский суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.
- 12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.
- Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.