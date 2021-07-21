Оформлення пенсій по-новому: що потрібно знати українцям

Інформація про пенсію буде в особистому кабінеті кожного українця / censor.net

Впровадження електронних трудових книжок провокує зміни в оформленні пенсій. Тепер, в рамках діджиталізації і паперового документообігу, українцям призначатимуть дані виплати в автоматичному режимі і потреба відвідування Пенсійного фонду зникне сама по собі.

Про це повідомив голова Пенсійного фонду України Євген Капінус під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Трудові ресурси".

"Сьогодні людині не потрібно думати про свій трудовий стаж, свою трудову книжку. Всі ці дані будуть міститися в електронному форматі в рамках Пенсійного фонду, і ці дані будуть безпосередньо перебувати в реєстрі. Коли людина досягне відповідного віку, вона придбає право на вихід на пенсію, їй не треба буде звертатися до ПФУ, їй лише необхідно буде отримати інформацію з Пенсійного фонду, що в автоматичному режимі їй призначено пенсійне забезпечення", - заявив Капінус.

Крім цього, глава ПФУ зазначив, що з 2000 року в Україні існує реєстр застрахованих осіб, в якому накопичується інформація про трудову діяльність.

Реклама

"У сьогоднішніх реаліях можна подати відповідну інформацію у вигляді відсканованих трудових книжок для того, щоб їх можна було оцифрувати. І далі людині в цілому не потрібно подавати ніяких додаткових звітів, все буде формуватися автоматично з тих звітів, які будуть подавати підприємства", - зазначив глава ПФУ.

Що саме змінюється в оформленні пенсії для українців:

людині з електронною трудовою книжкою, більше не потрібно звертатися до Пенсійного фонду;

пенсія призначатиметься в автоматичному режимі.

Також Пенсійний фонд після отримання трудових книжок оцифрує всю інформацію, і таким чином вона буде розміщена в особистому електронному кабінеті кожного громадянина, куди він зможе зайти в будь-який зручний час і побачити інформацію про заробіток і стаж.

читайте такожПенсії в Україні перерахують: які виплати отримуватимуть пенсіонери

Раніше Главред повідомляв: