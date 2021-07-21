Оформление пенсий по-новому: что нужно знать украинцам

Информация о пенсии будет в личном кабинете каждого украинца / censor.net

Внедрение электронных трудовых книжек провоцирует изменения в оформлении пенсий. Теперь, в рамках диджитализации и бумажного оборота, украинцам будут назначать данные выплаты в автоматическом режиме и надобность посещения Пенсионного фонда исчезнет сама по себе.

Об этом сообщил глава Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус во время всеукраинского форума "Украина 30. Трудовые ресурсы".

"Сегодня человеку не нужно думать о своем трудовом стаже, своей трудовой книжке. Все эти данные будут содержаться в электронном формате в рамках Пенсионного фонда, и эти данные будут непосредственно находиться в реестре. Когда человек достигнет соответствующего возраста, он приобретет право на выход на пенсию, ему не надо будет обращаться в ПФУ, ему лишь необходимо будет получить информацию из Пенсионного фонда, что в автоматическом режиме ему назначено пенсионное обеспечение", - заявил Капинус.

Кроме этого, глава ПФУ отметил, что с 2000 года в Украине существует реестр застрахованных лиц, в котором накапливается информация о трудовой деятельности.

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"В сегодняшних реалиях можно подать соответствующую информацию в виде отсканированных трудовых книжек для того, чтобы их можно было оцифровать. И дальше человеку в целом не нужно подавать никаких дополнительных отчетов, все будет формироваться автоматически из тех отчетов, которые будут подавать предприятия", - отметил глава ПФУ.

Что именно изменяется в оформлении пенсии для украинцев:

человеку с электронной трудовой книжкой, больше не нужно обращаться в Пенсионный фонд;

пенсия будет назначаться в автоматическом режиме.

Также Пенсионный фонд после получения трудовых книжек оцифрует всю информацию, и таким образом она будет размещена в личном электронном кабинете каждого гражданина, куда он сможет зайти в любое удобное время и увидеть информацию о заработке и стаже.

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