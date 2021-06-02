Полювання на маніяка: у Дніпрі месники підпалили та закопали "педофіла"

Поліція розслідує жорстоке вбивство / УНІАН

У Дніпрі сталося жорстоке вбивство: підозрюваного в педофілі побили, підпалили і закопали в лісі.

Як говориться в матеріалі Надзвичайних новин, серед месників виявився батько згвалтованого і вбитого в 2020 році 11-річного Родіона Волкова. Хлопчик став жертвою старого маніяка, який був затриманий і зізнався в згвалтуванні і вбивстві дитини.

Відзначається, що Дмитру з двома друзями здалося, що 35-річний Олександр Тептиш переслідував 12-річну школярку, яку, на їхню думку, він хотів згвалтувати.

У той же час ніяких доказів намірів або дій убитого, спрямованих на спокушання неповнолітніх, немає. Сестра Олександра Лілія охарактеризувала його як тихого, спокійного і непитущого чоловіка, який ніколи не торкався до дітей, розповіли журналісти.

Жінка впевнена, що злочинцям вдасться уникнути покарання, так як двох з них вже випустили зі слідчого ізолятора. На суді обвинувачені стверджували, що нікого не вбивали, а лише намагалися запобігти злочину.

Додамо, що Олександр Тептиш зник безвісти минулої осені. Його тіло випадково виявив грибник в посадці на околиці міста. На останках були сліди вогню, також виявлено більше ста різних тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, в селі переселення Обухівського району Київської області поліцейські спіймали чоловіка, який здійснював розпусні дії сексуального характеру щодо своєї 5-річної племінниці.

Правоохоронці запідозрили 56-річного музичного керівника дитячого колективу в згвалтуванні 12-річної вихованки. Свої дії чоловік знімав на відео.