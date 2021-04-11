Окупанти Криму зухвало відреагували на обіцянку Ердогана Зеленському / president.gov.ua

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав те, що хотів почути його український колега Володимир Зеленський, заявив депутат російської Держдуми Руслан Бальбек, коментуючи слова лідера Туреччини щодо підтримки Кримської платформи.

"Але це зовсім не означає, що після слів підуть справи, адже, якщо говорити відверто, Володимир Зеленський годиться за віком в сини Ердогану. Можливо, турецькому президенту просто хотілося сказати щось підбадьорливе політичному молодику", - сказав Бальбек у коментарі РИА Новости.

Депутат також нагадав, що Крим вже знаходиться на своєму місці - в Росії, а його корінні жителі "знаходяться в Криму, а не на суміжних територіях".

Своєю чергою сенатор від кримського регіону, член міжнародного комітету Радфеда Сергій Цеков назвав позицію Ердогана впертою та нереалістичною.

"Від багаторазового повторення цієї думки Крим не повернеться до складу України ... ніколи. На так званій Кримській платформі можна тисячу разів говорити слово "халва", але від цього в роті солодшим не стане, і нинішній статус Криму як складової частини Росії не зміниться", - сказав Цеков.

Водночас керівник робочої групи з міжнародно-правових питань при так званому постійному представництві Криму при президентові Росії Олександр Молохов назвав дарами данайців обіцянку Туреччини допомогти Україні повернути контроль над півостровом.

"Так звана підтримка Туреччиною Кримської платформи жваво нагадує відому сцену з "Енеїди" Вергілія, коли слідом за троянським жерцем хочеться вигукнути: "Бійтеся данайців, які дари приносять". У Ердогана свої зовнішньополітичні цілі і в його плани за будь-якого розкладу явно не входить збереження Криму в Київській орбіті впливу", - сказав Молохов.

Він висловив упевненість, що з таким союзником, як Туреччина, Зеленському і ворогів не треба.

"Горезвісна Кримська платформа за участю Анкари швидко перетвориться на діряве корито", - додав Молохов.

Зазначимо, президент Туреччини Реджеп Ердоган після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським у суботу, 10 квітня, заявив, що Анкара неухильно підтримує незалежність та державний суверенітет України.

"Ще раз засуджуємо незаконну анексію Криму. Підтримуємо створення Кримської платформи для об'єднання народу України", - заявив Ердоган.

Довідка

Бійся данайців, які дари приносять - латинська крилата фраза, яка вперше зустрічається в поемі Вергілія "Енеїда". Вживається у разі, коли якийсь подарунок або благодіяння становлять потенційну небезпеку для того, хто приймає цю уявну допомогу.

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