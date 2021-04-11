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Оккупанты Крыма дерзко отреагировали на обещание Эрдогана Зеленскому

11 апреля 2021, 10:19
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В Крыму назвали дарами данайцев обещание Турции помочь Украине вернуть контроль над полуостровом.

зеленский. эрдоган
Оккупанты Крыма дерзко отреагировали на обещание Эрдогана Зеленскому / president.gov.ua

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал то, что хотел услышать его украинский коллега Владимир Зеленский, заявил депутат российской Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова лидера Турции о поддержке Крымской платформы.

"Но это вовсе не означает, что после слов последуют дела, ведь, если говорить откровенно, Владимир Зеленский годится по возрасту в сыновья Эрдогану. Возможно, турецкому президенту просто хотелось сказать что-то ободряющее политическому юнцу", - сказал Бальбек в комментарии РИА Новости.

Депутат также напомнил, что Крым уже находится на своем месте - в России, а его коренные жители "находятся в Крыму, а не на сопредельных территориях".

В свою очередь сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал позицию Эрдогана упрямой и нереалистичной.

"От многократного повторения этого мнения Крым не вернется в состав Украины… никогда. На так называемой Крымской платформе можно тысячу раз говорить слово "халва", но от этого во рту слаще не станет, и нынешний статус Крыма как составной части России не изменится", - сказал Цеков.

В то же время руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при так званом постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал дарами данайцев обещание Турции помочь Украине вернуть контроль над полуостровом.

"Так называемая поддержка Турцией Крымской платформы живо напоминает известную сцену из "Энеиды" Вергилия, когда вслед за троянским жрецом хочется воскликнуть: "Бойтесь данайцев, дары приносящих". У Эрдогана свои внешнеполитические цели и в его планы при любом раскладе явно не входит сохранение Крыма в киевской орбите влияния", - сказал Молохов.

Он выразил уверенность, что с таким союзником, как Турция, Зеленскому и врагов не надо.

"Пресловутая Крымская платформа с участием Анкары быстро превратится в дырявое корыто", - добавил Молохов.

Отметим, президент Турции Реджеп Эрдоган после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу, 10 апреля, заявил, что Анкара неуклонно поддерживает независимость и государственный суверенитет Украины.

"Еще раз осуждаем незаконную аннексию Крыма. Поддерживаем создание Крымской платформы для объединения народа Украины", - заявил Эрдоган.

Справка

Бойся данайцев, дары приносящих - латинская крылатая фраза, впервые встречающаяся в поэме Вергилия "Энеида". Употребляется в случае, когда некий подарок или благодеяние представляют потенциальную опасность для принимающего эту мнимую помощь.

Крымский вопрос – о чем сообщалось ранее:

новости России Владимир Зеленский аннексия Крыма Реджеп Тайип Эрдоган
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