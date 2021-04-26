Окупанти Криму виявили несподіване джерело прісної води

Головним питанням для окупантів є придатність води, котра знаходиться під морем, до вживання.
Згідно з першими результатами досліджень, під Азовським морем є прісна вода, але точні дані про обсяги цих запасів з'являться в червні 2021 року, заявив незаконний "глава" окупованого Росією українського Криму Сергій Аксьонов, пишуть Вести.Севастополь.
"Орієнтовно в червні буде розуміння, яка перспектива розробки в Азовському морі. Те, що якась вода є, так, перші дослідження показують, що є палеорусла річки Дон",- повідомив він.
За словами "глави" півострова, обсяги ресурсу "пристойні". Представник окупаційної влади підкреслив, що головним питанням є придатність води, що знаходиться під морем, до вживання.
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"Якої якості ця вода, який дебет там можливо добувати, поки що ніхто не знає", – уточнив Аксьонов.
Проблеми з водою в Криму
- Після 2014 року в окупованому Росією Криму виникла проблема маловоддя. На півострові значно скоротилися запаси води, в результаті чого місцеві жителі змушені отримувати її за графіком.
- Офіційний Київ після захоплення півострова припинив водопостачання Криму. Українська сторона стверджує, що води в Автономній Республіці достатньо для потреб місцевого населення, тоді як з дефіцитом водного ресурсу в Криму стикається РФ. Держава готова відновити постачання води на Кримський півострів у тому випадку, якщо там буде зафіксована гуманітарна катастрофа.
- Так званий "представник Криму" Володимир Константинов стверджував, що навіть якщо Україна і зважиться на відновлення поставок води на півострів, інфраструктура території не готова до таких заходів з технічної точки зору.
- Представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Коріневич говорив, що Київ планує побудувати дамбу на Північно-Кримському каналі, щоб виключити навіть теоретичні шанси на подачу води до Криму.