Окупанти Криму виявили несподіване джерело прісної води

Аксьонов розповів про прісну воду в Азовському морі / УНІАН

Згідно з першими результатами досліджень, під Азовським морем є прісна вода, але точні дані про обсяги цих запасів з'являться в червні 2021 року, заявив незаконний "глава" окупованого Росією українського Криму Сергій Аксьонов, пишуть Вести.Севастополь.

"Орієнтовно в червні буде розуміння, яка перспектива розробки в Азовському морі. Те, що якась вода є, так, перші дослідження показують, що є палеорусла річки Дон",- повідомив він.

За словами "глави" півострова, обсяги ресурсу "пристойні". Представник окупаційної влади підкреслив, що головним питанням є придатність води, що знаходиться під морем, до вживання.

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"Якої якості ця вода, який дебет там можливо добувати, поки що ніхто не знає", – уточнив Аксьонов.

Проблеми з водою в Криму