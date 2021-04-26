Оккупанты Крыма обнаружили неожиданный источник пресной воды

Аксенов рассказал о пресной воде в Азовском море / УНИАН

Согласно с первыми результатами исследований, под Азовским морем есть пресная вода, но точные данные об объемах этих запасов появятся в июне 2021 года, заявил незаконный "глава" оккупированного Россией украинского Крыма Сергей Аксенов, пишут Вести.Севастополь.

"Ориентировочно в июне будет понимание, какая перспектива разработки в Азовском море. То, что какая-то вода есть, да, первые исследования показывают, что есть палеорусла реки Дон", – сообщил он.

По словам "главы" полуострова, объемы ресурса "приличные". Представитель оккупационной власти подчеркнул, что главным вопросом является пригодность воды, находящейся под морем, к употреблению.

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"Какого качества эта вода, какой дебет там возможно добывать, пока никто не знает", – уточнил Аксенов.

Проблемы с водой в Крыму