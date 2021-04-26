Оккупанты Крыма обнаружили неожиданный источник пресной воды

Главным вопросом для оккупантов является пригодность воды, находящейся под морем, к употреблению.
Согласно с первыми результатами исследований, под Азовским морем есть пресная вода, но точные данные об объемах этих запасов появятся в июне 2021 года, заявил незаконный "глава" оккупированного Россией украинского Крыма Сергей Аксенов, пишут Вести.Севастополь.
"Ориентировочно в июне будет понимание, какая перспектива разработки в Азовском море. То, что какая-то вода есть, да, первые исследования показывают, что есть палеорусла реки Дон", – сообщил он.
По словам "главы" полуострова, объемы ресурса "приличные". Представитель оккупационной власти подчеркнул, что главным вопросом является пригодность воды, находящейся под морем, к употреблению.
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"Какого качества эта вода, какой дебет там возможно добывать, пока никто не знает", – уточнил Аксенов.
Проблемы с водой в Крыму
- После 2014 года в оккупированном Россией Крыму возникла проблема маловодья. На полуострове значительно сократились запасы воды, в результате чего местные жители вынуждены получать ее по графику.
- Официальный Киев после захвата полуострова прекратил водоснабжение Крыма. Украинская сторона утверждает, что воды в автономной республике достаточно для нужд местного населения, тогда как с дефицитом водного ресурса в Крыму сталкивается РФ. Государство готово возобновить поставки воды на Крымский полуостров в том случае, если там будет зафиксирована гуманитарная катастрофа.
- Так называемый "представитель Крыма" Владимир Константинов утверждал, что даже если Украина и решится на возобновление поставок воды на полуостров, инфраструктура территории не готова к таким мероприятиям с технической точки зрения.
- Представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич говорил, что Киев планирует построить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы исключить даже теоретические шансы на подачу воды в Крым.