Окупанти Криму по-звірячому вбивають дельфінів й топлять їх у морі

У Криму виявили кладовище дельфінів / прес-служба

В окупованому Криму волонтерам вдалося випадково виявити кладовище вбитих дельфінів - в Мережі оприлюднили відео, на якому видно, як мертвому дельфіну прив'язали камінь до хвоста, його оприлюднив центр реабілітації дельфінів "Безтурботне море".

"Мотузку на хвіст - і прив'язати до каменю. Так рибальський промисел замітає сліди, ховає наслідки своєї деструктивної діяльності в Чорному морі", - йдеться в повідомленні Центру.

Знайдені вбиті дельфіни - це лише декілька з тих, яких випадково виявили волонтери та очевидці на морському дні.

За час роботи даного центру були зафіксовані 2167 випадків викидів дельфінів на узбережжі Криму, більшість яких загинула через попадання в рибальські сіті.

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Дослідження говорять про те, то менш ніж 10% убитих дельфінів викидає на суходіл, інші 90% залишаються на морському дні.

Щоб тіло дельфіна не спливало під час розкладання, їх топлять за допомогою вантажу. Також же є ще один спосіб, який використовують рибалки - вони наносять колоті поранення в черевну порожнину дельфіна.

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