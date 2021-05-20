Окупанти Криму по-звірячому вбивають дельфінів й топлять їх у морі

Дослідження говорять про те, то менше 10% убитих дельфінів викидає на суходіл, а інші 90% залишаються на морському дні.
В окупованому Криму волонтерам вдалося випадково виявити кладовище вбитих дельфінів - в Мережі оприлюднили відео, на якому видно, як мертвому дельфіну прив'язали камінь до хвоста, його оприлюднив центр реабілітації дельфінів "Безтурботне море".
"Мотузку на хвіст - і прив'язати до каменю. Так рибальський промисел замітає сліди, ховає наслідки своєї деструктивної діяльності в Чорному морі", - йдеться в повідомленні Центру.
Знайдені вбиті дельфіни - це лише декілька з тих, яких випадково виявили волонтери та очевидці на морському дні.
За час роботи даного центру були зафіксовані 2167 випадків викидів дельфінів на узбережжі Криму, більшість яких загинула через попадання в рибальські сіті.
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Дослідження говорять про те, то менш ніж 10% убитих дельфінів викидає на суходіл, інші 90% залишаються на морському дні.
Щоб тіло дельфіна не спливало під час розкладання, їх топлять за допомогою вантажу. Також же є ще один спосіб, який використовують рибалки - вони наносять колоті поранення в черевну порожнину дельфіна.
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- Президент України Володимир Зеленський 26 лютого підписав указ, згідно з яким держава розпочинає реалізацію заходів, спрямованих на запуск Кримської платформи. Це міжнародний переговорний майданчик, завданням якого є повернення окупованого Криму до складу Української держави.
- На засіданні РНБО 11 березня була прийнята стратегія повернення окупованих Криму і Севастополя під політичний контроль Києва.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 1 травня сказав про те, що в Росії дуже серйозно поставилися до ініціативи України по Криму. У МЗС РФ створили спеціальний підрозділ, завданням якого є дискредитація Кримської платформи.