Окупанти Криму тягнуть Порошенка до суду за водну блокаду півострова

Окупанти Криму тягнуть Порошенка до суду за водну блокаду / УНІАН

Окупаційна влада в анексованому Криму готує судовий позов через водну блокаду півострова проти п'ятого президента України Петра Порошенка, заявив голова так званого комітету із законодавства парламенту Криму Сергій Трофімов.

"У всіх випадках підтверджено фактами участь п'яти осіб: Андрія Сенченка, Рефата Чубарова, Мустафи Джемілєва, Ленура Іслямова і Петра Порошенка. Вчинені ними у 2014-2015 роках дії підпадають під конкретні статті Кримінального кодексу (Росії – ред.)", - цитує Трофімова пресслужба підконтрольного Кремлю парламенту Криму, повідомляє Крим.Реалії.

За словами Трофімова, зараз зібрано всі матеріали і завершуються роботи над відповідними заявами. Після чого документи будуть передані до "правоохоронних органів".

У так званому парламенті Криму порахували, що сума збитку через водну блокаду становить майже півтора трильйона рублів.

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