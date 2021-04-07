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Окупанти Криму тягнуть Порошенка до суду за водну блокаду півострова

7 квітня 2021, 19:59

У Криму порахували, що сума збитку через водну блокаду становить орієнтовно півтора трильйона рублів.

Порошенко
Окупанти Криму тягнуть Порошенка до суду за водну блокаду / УНІАН

Окупаційна влада в анексованому Криму готує судовий позов через водну блокаду півострова проти п'ятого президента України Петра Порошенка, заявив голова так званого комітету із законодавства парламенту Криму Сергій Трофімов.

"У всіх випадках підтверджено фактами участь п'яти осіб: Андрія Сенченка, Рефата Чубарова, Мустафи Джемілєва, Ленура Іслямова і Петра Порошенка. Вчинені ними у 2014-2015 роках дії підпадають під конкретні статті Кримінального кодексу (Росії – ред.)", - цитує Трофімова пресслужба підконтрольного Кремлю парламенту Криму, повідомляє Крим.Реалії.

За словами Трофімова, зараз зібрано всі матеріали і завершуються роботи над відповідними заявами. Після чого документи будуть передані до "правоохоронних органів".

У так званому парламенті Криму порахували, що сума збитку через водну блокаду становить майже півтора трильйона рублів.

Водна блокада Криму - про що йшлося раніше:

  • 15 березня самопроголошена "влада" анексованого Криму звинуватила Україну у водній блокаді півострова і має намір у судовому порядку стягнути з Києва від 10 до 20 трильйонів рублів. Це майже 136-270 мільярдів доларів США.
  • 25 березня глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Україна зможе розглядати питання постачання води до анексованого Росією Криму тільки у разі виникнення там гуманітарної катастрофи.
  • 27 березня так званий глава комітету кримського парламенту з народної дипломатії і міжнаціональних відносин Юрій Гемпель, коментуючи заяву Кравчука, заявив, що Крим за допомогою федерального центру гідно розв'яжуть проблему з водопостачанням.
  • 28 березня так званий глава кримського парламенту Володимир Константинов заявив, що позов щодо водної блокади Криму буде пред'явлено трьом громадянам України, які виступили її організаторами: Андрію Сенченку, Рефату Чубарову, Мустафі Джемілєву.

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