Оккупанты Крыма тянут Порошенко в суд за водную блокаду полуострова

В Крыму посчитали, что сумма ущерба из-за водной блокады составляет около полутора триллиона рублей.
Оккупационные власти в аннексированном Крыму готовят судебный иск из-за водной блокады полуострова против пятого президента Украины Петра Порошенко, заявил глава так называемого комитета по законодательству парламента Крыма Сергей Трофимов.
"Во всех случаях подтверждено фактами участие пяти человек: Андрея Сенченко, Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева, Ленура Ислямова и Петра Порошенко. Совершенные ими в 2014-2015 годах действия подпадают под конкретные статьи Уголовного кодекса (России – ред.) ", - цитирует Трофимова пресс служба подконтрольного Кремлю парламента Крыма, сообщает Крым.Реалии.
По словам Трофимова, сейчас собраны все материалы и завершаются работы над соответствующими заявлениями. После чего документы будут переданы в "правоохранительные органы".
В так называемом парламенте Крыма посчитали, что сумма ущерба из-за водной блокады составляет около полутора триллиона рублей.
Водная блокада Крыма – о чем сообщалось ранее:
- 15 марта самопровозглашенные "власти" аннексированного Крыма обвинили Украину в водной блокаде полуострова и намерены в судебном порядке взыскать с Киева от 10 до 20 триллионов рублей. Это приблизительно 136-270 миллиардов долларов США.
- 25 марта глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина сможет рассматривать вопрос поставки воды в аннексированный Россией Крым только в случае возникновения там гуманитарной катастрофы.
- 27 марта так называемый глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя заявление Кравчука, заявил, что Крым при помощи федерального центра достойно решит проблему с водоснабжением.
- 28 марта так называемый глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что иск по водной блокаде Крыма будет предъявлен трем гражданам Украины, выступившим ее организаторами: Андрею Сенченко, Рефату Чубарову, Мустафе Джемилеву.