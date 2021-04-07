Оккупанты Крыма тянут Порошенко в суд за водную блокаду полуострова

Оккупанты Крыма тянут Порошенко в суд за водную блокаду / УНИАН

Оккупационные власти в аннексированном Крыму готовят судебный иск из-за водной блокады полуострова против пятого президента Украины Петра Порошенко, заявил глава так называемого комитета по законодательству парламента Крыма Сергей Трофимов.

"Во всех случаях подтверждено фактами участие пяти человек: Андрея Сенченко, Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева, Ленура Ислямова и Петра Порошенко. Совершенные ими в 2014-2015 годах действия подпадают под конкретные статьи Уголовного кодекса (России – ред.) ", - цитирует Трофимова пресс служба подконтрольного Кремлю парламента Крыма, сообщает Крым.Реалии.

По словам Трофимова, сейчас собраны все материалы и завершаются работы над соответствующими заявлениями. После чего документы будут переданы в "правоохранительные органы".

В так называемом парламенте Крыма посчитали, что сумма ущерба из-​​за водной блокады составляет около полутора триллиона рублей.

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