Крым готовит иск по водной блокаде трем гражданам Украины / УНИАН

Иск по водной блокаде Крыма будет предъявлен трем гражданам Украины, выступившим ее организаторами, сообщил так называемый глава крымского парламента Владимир Константинов.

"На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей", - сказал РИА Новости Константинов.

По его словам, речь идет как о бывших депутатах Верховной Рады Украины Андрее Сенченко и Рефате Чубарове, так и действующем - Мустафе Джемилеве.

Кроме того, Константинов подчеркнул, что ответственность за водную блокаду также несет как предыдущие, так и нынешнее руководство Украины, которое санкционировало перекрытие Северо-Крымского канала семь лет назад и продолжает политику по недопуску подачи воды в Крым.

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