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В Крыму отвергли условия Кравчука по снятию водной блокады

27 марта 2021, 15:24
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На полуострове заявили, что обращаться с просьбой к Украине о подачи воды они не будут.

Северо-Крымский канал
В Крыму отвергли условия Кравчука по снятию водной блокады / УНИАН

Так называемый глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель ответил на слова главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука, который заявил, что Украина рассмотрит вопрос снятия водной блокады полуострова, только если там произойдет гуманитарная катастрофа.

"Крым при помощи федерального центра достойно решит проблему с водоснабжением. Обращаться с просьбой к Украине о подачи воды мы не будем. Опасно получать воду из страны, где власть не отвечает за свои действия и не в состоянии гарантировать безопасность. Нет никаких гарантий, что не отравят или вновь не перекроют", — сказал Гемпель в комментарии РИА Новости.

Он добавил, что водной блокаде полуострова, которую устроила Украина, необходимо дать правовую оценку, а нанесенный вред — возместить.

"Логика и здравый смысл украинских политиков зашкаливают до безумия. Они так горячо признаются в большой любви к крымчанам с экранов, так переживают за нарушение наших прав, что тут же устраивают всевозможные блокады, пытаясь любым способом навредить", - сказал депутат.

Отметим, ранее Кравчук заявил, что "вопрос о воде отдельно может быть рассмотрен в случае гуманитарной катастрофы, а не в плане "дай воду, потому что этого хочет Россия". Он также подчеркнул, что, если Украине придется рассматривать вопрос подачи воды в оккупированный Крым, это не значит, что вода будет подаваться сразу.

"Это не делается так, что случилась катастрофа, и сразу происходят какие-то действия. Во всем мире такой процесс выглядит следующим образом: обсуждается вопрос, принимаются решения на определенных условиях, и только после этого можно говорить, как и что будет делаться", - рассказал он.

Крымский вопрос – о чем сообщалось ранее:

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