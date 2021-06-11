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Окупанти Криму засумнівалися в якості питної води з Азовського моря

11 червня 2021, 22:29

Аксьонов пояснив, що у випадку, якщо вода з дна Азовського моря дійсно буде дуже мінералізованою, то її доведеться очищати.

Сергій Аксьонов
Сергій Аксьонов засумнівався в якості води / censoru.net

Так званий "голова" окупованого Криму Сергій Аксьонов засумнівався в якості прісної води, яку планують видобувати з дна Азовського моря.

За його словами, вода з Азовського дна може бути занадто мінералізованою, повідомляє ЗМІ окупантів Вести Криму.

Аксьонов пояснив, що у випадку, якщо вода з дна Азовського моря дійсно буде дуже мінералізованою, то її доведеться очищати, а цього немає у планах окупаційної адміністрації.

"Там вона (прісна вода - ред.) якась є. Справа в тому, що, швидше за все, мінералізація висока. А з великою мінералізацією, який в ній сенс? Її тоді потрібно очищати", - заявив він.

читайте такожЯкщо Росія готова: Арестович пояснив, на що Київ обміняє воду для Криму

Раніше Главред писав про те, що на території анексованого Росією Криму в останні роки фіксується проблема маловоддя. Запаси водних ресурсів на півострові скорочуються, внаслідок чого кримчани змушені отримувати воду за графіком.

Україна припинила постачання води до Криму після захоплення Росією півострову. Згідно позиції офіційного Києва, з дефіцитом водного ресурсу в Автономній Республіці стикається Росія, тоді як води для місцевого населення там достатньо. Влада готова подавати воду на Кримський півострів тільки у разі гуманітарної катастрофи.

"Глава Держради Криму" Володимир Константинов стверджував, що півострів вже не може навіть теоретично отримувати воду з материкової України. Інфраструктура Криму не готова до реалізації подібних заходів.

Представник президента України в АР Крим Антоні Кориневич говорив про те, що Київ має намір побудувати дамбу на Північно-Кримському каналі для того, щоб не було навіть гіпотетичної можливості подачі води на захоплений росіянами півострів.

водоснабжение Азовське море анексія Криму Сергій Аксьонов новини Криму
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