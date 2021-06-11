Оккупанты Крыма усомнились в качестве питьевой воды с Азовского моря

Сергей Аксенов усомнился в качестве воды / censoru.net

Так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов усомнился в качестве пресной воды, которую планируют добывать со дна Азовского моря.

По его словам, вода с Азовского дна может быть слишком минерализованной, сообщает СМИ оккупантов Вести Крыма.

Аксенов пояснил, что в случае, если вода с дна Азовского моря действительно будет очень минерализованной, то ее придется очищать, а этого нет в планах оккупационной администрации.

"Там она (пресная вода - ред.) какая-то есть. Дело в том, что, скорее всего, минерализация высокая. А с большой минерализацией, что толку? Это нужно очищать", - заявил он.

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Ранее Главред писал о том, что на территории аннексированного Россией Крыма в последние годы фиксируется проблема маловодья. Запасы водных ресурсов на полуострове сокращаются, вследствие чего крымчане вынуждены получать воды по графику.

Украина прекратила поставки воды в Крым после захвата Россией полуострова. Согласно позиции официального Киева, с дефицитом водного ресурса в автономной республике сталкивается Россия, тогда как воды для местного населения там достаточно. Власти готовы подавать воду на Крымский полуостров только в случае гуманитарной катастрофы.

"Глава госсовета Крыма" Владимир Константинов утверждал, что полуостров уже не может даже теоретически получать воду с материковой Украины. Инфраструктура Крыма не готова к реализации подобных мероприятий.

Представитель президента Украины в АР Крым Антони Кориневич говорил о том, что Киев намерен построить дамбу на Северо-Крымском канале для того, чтобы не было даже гипотетической возможности подачи воды на захваченный россиянами полуостров.