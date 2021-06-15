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Небезпечно для здоров'я: українцям заборонили купатися в Чорному морі

15 червня 2021, 19:22
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Рясні дощі, які не припиняються вже кілька днів, змили з вулиць сміття в акваторію міських пляжів.

Чорне море
В Одесі заборонили купатися / Марина Григоренко

В Одесі через сильні опади, які пройшли 12 і 13 червня, велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію міських пляжів.

Влада міста рекомендує тимчасово утриматися від купання до особливого розпорядження.

Крім того, це необхідно, щоб не допустити погіршення епідеміологічної ситуації в літній період і профілактики захворювань, що передаються водним шляхом.

Які захворювання передаються водним шляхом

Існує безліч захворювань, які передаються водним шляхом, це перш за все гострі кишкові інфекції, такі як рота вірусний гастроентероколіт, дизентерія, черевний тиф, паратиф, холера, вірусний гепатит А, лептоспіроз.

Крім того, захворювання проявляються не відразу, а після інкубаційного (прихованого) періоду. При різних кишкових інфекціях він відрізняється: короткий при дизентерії - 2-7 днів, при холері від декількох годин до п'яти днів, при черевному тифі – 7-25 днів, при гепатиті A – 15-50 днів.

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Як раніше повідомляли, в Одесі в дельфінарії Немо один з дельфінів раптово напав і вкусив маленького хлопчика. В результаті хлопчика відвезли в лікарню, де лікарі наклали йому шви на руку. Інцидент стався під час контактної програми, яка проходить після виступу морських тварин.

Одеса Чорне море
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