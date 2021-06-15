Опасно для здоровья: украинцам запретили купаться в Черном море

В Одессе запретили купаться / Марина Григоренко

В Одессе из-за сильных осадков, которые прошли 12 и 13 июня, большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей.

Власти города рекомендуют временно воздержаться от купания до особого распоряжения.

Кроме того, это необходимо, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем.

Какие заболевания передаются водным путем

Существует множество заболеваний, которые передаются водным путем, это прежде всего острые кишечные инфекции, такие как рота вирусный гастроэнтероколит, дизентерия, брюшной тиф, паратиф, холера, вирусный гепатит А, лептоспироз.

Кроме того, заболевания проявляются не сразу, а после инкубационного (скрытого) периода. При различных кишечных инфекциях он отличается: короткий при дизентерии – 2-7 дней, при холере от нескольких часов до пяти дней, при брюшном тифе – 7-25 дней, при гепатите A – 15-50 дней.

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Как ранее сообщали, в Одессе в дельфинарии Немо один из дельфинов внезапно напал и укусил маленького мальчика. В результате мальчика отвезли в больницу, где врачи наложили ему швы на руку. Инцидент произошел во время контактной программы, которая проходит после выступления морских животных.