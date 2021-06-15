УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Опасно для здоровья: украинцам запретили купаться в Черном море

15 июня 2021, 19:22

Обильные дожди, которые не прекращаются уже несколько дней, смыли с улиц мусор в акваторию городских пляжей.

Черное море
В Одессе запретили купаться / Марина Григоренко

В Одессе из-за сильных осадков, которые прошли 12 и 13 июня, большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей.

Власти города рекомендуют временно воздержаться от купания до особого распоряжения.

Кроме того, это необходимо, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем.

Какие заболевания передаются водным путем

Существует множество заболеваний, которые передаются водным путем, это прежде всего острые кишечные инфекции, такие как рота вирусный гастроэнтероколит, дизентерия, брюшной тиф, паратиф, холера, вирусный гепатит А, лептоспироз.

Кроме того, заболевания проявляются не сразу, а после инкубационного (скрытого) периода. При различных кишечных инфекциях он отличается: короткий при дизентерии – 2-7 дней, при холере от нескольких часов до пяти дней, при брюшном тифе – 7-25 дней, при гепатите A – 15-50 дней.

Читайте такжеЭкологическая катастрофа: опасная слизь покрыла Мраморное море и угрожает Черному

Как ранее сообщали, в Одессе в дельфинарии Немо один из дельфинов внезапно напал и укусил маленького мальчика. В результате мальчика отвезли в больницу, где врачи наложили ему швы на руку. Инцидент произошел во время контактной программы, которая проходит после выступления морских животных.

Одесса Черное море
Сейчас вы просматриваете новость «Опасно для здоровья: украинцам запретили купаться в Черном море». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Убивает рак и холестерин: этот мощный растительный белок снижает еще и риск сердечного приступаУбивает рак и холестерин: этот мощный растительный белок снижает еще и риск сердечного приступа Украина резко обратилась к НАТО и объявила о смене планов по сотрудничеству с АльянсомУкраина резко обратилась к НАТО и объявила о смене планов по сотрудничеству с Альянсом Гороскоп на 15 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальные дела, свидания и укрепление дараГороскоп на 15 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальные дела, свидания и укрепление дара Гороскоп на 13 июня 2021 всех знаков Зодиака: запрет на риск и угроза болезниГороскоп на 13 июня 2021 всех знаков Зодиака: запрет на риск и угроза болезни "Самое позорное выступление": СМИ узнали, почему у Байдена отказались от брифинга с Путиным"Самое позорное выступление": СМИ узнали, почему у Байдена отказались от брифинга с Путиным

Последние новости

19:51

Крупнейший розничный продавец мебели IКЕА угодил в скандал и выплатит штраф

19:44

Лимонная вода для организма и тела: названы семь преимуществ Видео

19:22

Опасно для здоровья: украинцам запретили купаться в Черном море Видео

19:14

Виктор Павлик рассказал, как прошли роды супруги и кого возьмут крестными

18:46

Ученые рассказали, сколько нужно добавить шагов в день, чтобы прожить дольше Видео

Реклама
18:43

Названы 10 знаков, которые предупреждают об опасности Видео

18:38

Гороскоп на завтра 16 июня 2021 всех знаков Зодиака: автокатастрофы и потеря части капитала Видео

18:37

Ученые поведали, кто рискует повторно заболеть коронавирусом Видео

18:23

Вещи, которые должны исчезнуть из жизни женщины после 50 лет Видео

18:15

Под Киевом двое детей угодили в выгребную яму: погибла 10-летняя девочка

18:06

Блогерша, назвавшая украинский "еб*ным", пожаловалась на угрозы и не хочет перед всеми извиняться Видео

17:39

В Кременчуге медики вымогали у женщины 40 тысяч за бесплатную операцию Видео

17:37

Женщина обнаружила у себя смертельную болезнь во время конференции в Zoom: признаки Видео

17:17

"Сало и не только": Зеленский у родителей кормил американскую журналистку, опубликовано фото

16:51

Ксения Мишина похвасталась алмазом, выращенным из ее крови

16:47

Авто разбилось вдребезги: в Винницкой области пьяный полицейский лишил жизни 28-летнюю девушку Видео

16:24

В Украине сети АЗС подняли цены на топливо Видео

16:22

Что можно есть на Троицу: меню и вкусные рецепты Видео

16:13

Журналисты предупредили об опасности налоговых инициатив украинских властей

16:13

Зеленский в тренде или нет: эксперт оценила необычный дизайн кабинета в ОП Видео

Реклама
16:12

"Я бы бл**дь на х* запретила еб***й украинский язык": ирпенскую блогершу захейтили за высказывания Видео

16:11

В Харькове дорожники решили купить кроссовер за 1 млн грн с защитой от разбитого асфальта

15:46

"Большая стройка" Зеленского отправит в небытие текущие средние ремонты дорог

15:25

Пытались изнасиловать - еле удрала: в Индии украинка угодила в скандал с убийством борца Видео

15:01

День Ольги 2021 – какого числа и что за праздник Видео

14:51

В детсаду Мелитополя воспитательница ударила ребенка: грянул скандал Видео

14:36

Вокруг Shum: песня Go-A забралась на вторую строчку престижного хит-парада Видео

14:33

Эксперты рассказали, почему инвесторы боятся вкладывать в экономику Украины (видео) Видео

14:30

Рак крови: странное ощущение на коже, которое может быть первым признаком Видео

14:27

В "Метинвест Политехнике" рассказали об особенностях обучения в новом горно-металлургическом вузе

13:48

Как избавиться от плесени на ткани: три топовые техники Видео

13:47

Россия ненасытна: Зеленский предупредил американцев, что завтра война может прийти к ним Видео

13:40

В моду на лето 2021 вошли стильные и невероятно удобные женские сандалии на липучках Фото Видео

13:37

Китайский ученый опроверг утечку коронавируса из Уханьской лаборатории

13:24

Эксперт объяснил проблему неравных условий на рынке электроэнергии

12:40

Опасные развлечения: когда на аттракционы нельзя садиться Видео

12:31

После пива - в баню: во Львове придумали новый трюк для ненавистников российской сборной

12:18

Экс-тренер сборной Украины: "Я с уважением отношусь к России"

12:01

В Киеве в фитнес-центре во время тренировки умер мужчина Видео

11:56

В Украину идут жара и разгул стихии Видео

Реклама
11:37

Гороскоп на 15 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальные дела, свидания и укрепление дара Видео

11:36

"Большая стройка" Зеленского модернизировала приемные отделения Мукачевской и Воловецкой больниц

11:27

Рада поддержала налоговую амнистию для украинцев: что изменилось Видео

11:17

Зеленский ветировал закон, ослабляющий ответственность за недостоверное декларирование

10:51

В Украине начал действовать новый режим для растаможки "евроблях"

10:49

"У порохоботов - помутнение": скандал с питанием бойцов ВСУ получил продолжение

10:25

Их ворсейшества: в Киеве ямы во дворе "залатали" коврами Видео

09:42

Гитлеровские методы: что не так с идеей о репатриации в РФ мнение

09:40

Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом: первое фото малыша

09:36

Ужасно кричала перед падением, а турок снимал на видео: детали гибели украинской модели в Турции Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять