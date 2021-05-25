Опубліковано "нові плівки Медведчука" про повернення контролю над "трубою"

Віктор Медведчук / УНІАН

Опубліковано другу частину так званих "плівок Медведчука", в яких йдеться про повернення контролю над частиною нафтопродуктопроводу Самара після націоналізації, який раніше неодноразово приписували одному з лідерів Опозиційної платформи – За життя, куму Путіна Віктору Медведчуку.

У сюжеті програми Наші гроші на каналі Bihus.info цитується нібито розмова Медведчука з російськими посадовими особами, зокрема з Дмитром Козаком, який тоді був заступником голови уряду Росії. У журналістів є також записи розмови нібито Медведчука з керівником Транснафти Миколою Токарєвим.

Зазначається, що Медведчук нібито обговорював з Токарєвим питання втрати контролю над "трубою". Йшлося про націоналізацію нафтопродуктопроводу, яку схвалив Вищий господарський суд. Людина з голосом, схожим на Медведчука, запевняла Токарєва, що труба обов'язково повернеться до Транснафти, на що її глава висловлював сумніви.

Крім того нібито Медведчук неодноразово в різних розмовах повторював, що погоджує всі дії з "головним". Журналісти припускають, що мова йде про п'ятого президента України Петра Порошенка. Нібито про нього говорить Медведчук, коли розповідає про регулярні зустрічі, зокрема і з цього приводу.

Записи розмов датуються 2015-2016 роками. Тоді ж нібито кум Путіна говорив, що питанням "труби" займеться Козак, маючи на увазі, ймовірно, свого соратника Тараса Козака. У сюжеті підкреслюють, що в січні 2015 року саме Медведчук з Козаком відвідали швейцарське місто Сент-Галлен, де зареєстрована компанія, у власність якої незабаром перейде нафтопродуктопровід.

Незабаром після цих розмов суд першої інстанції дійсно повернув нафтопровід минулим власниками, тобто скасував націоналізацію. У свою чергу, від Транснафти частина "труби" перейшла у власність компанії, пов'язаної з Медведчуком, зареєстрованої в Сен-Галлен. Це нібито стало можливим завдяки обміну частини нафтопродуктопроводу на "націоналізований" в окупованому Криму Севастопольський морський завод, яким нібито володіли структури Порошенка.

Журналісти також розповіли, що поки нафтопродуктопровід простоював, там знаходилося багато дизеля, який вже не відповідав новим стандартам якості. Зокрема йдеться про Євро-4 або Євро-5. Непомітно позбутися від нього було неможливо, тому дизель продали Міністерству оборони на потреби армії - щоби заправляти танки. Для придбання цього дизеля нібито навіть змінили технічні вимоги до палива в документації.

Реакція Порошенка на " плівки Медведчука"

Тим часом, в пресслужбі Європейської солідарності заявили, що їхній лідер Петро Порошенко "категорично відкидає оприлюднені в програмі Бігуса фейки та інсинуації про нібито обмін так званої труби Медведчука на Севморзавод в Севастополі", передає Українська правда. В ЄС назвали розслідування журналістів " чорним піаром, який координується з Банковою".

"Пресслужба уповноважена ще раз повідомити, що Петро Порошенко не розмовляв з Медведчуком на ті теми, про які віщають чужі голоси в програмах на ютуб-каналі Дениса Бігуса від 17 травня і 24 травня 2021 року. Насправді це не розслідування, не журналістська робота, а злив з Офісу президента. У розмовах немає самого Порошенка, а сумнівні слова і суб'єктивні оцінки третіх осіб про нього подаються аудиторії як істина в останній інстанції", - повідомили в політсилі.

Як повідомляв Главред, експерти перевіряють справжність оприлюднених журналістами записів телефонних розмов підозрюваного у державній зраді народного депутата від фракції Опозиційна платформа - За життя Віктора Медведчука в період 2014-2018 років.

Суд над Медведчуком - про що раніше писав Главред: