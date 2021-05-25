Опубликованы "новые пленки Медведчука" о возвращении контроля над "трубой"

Виктор Медведчук / УНИАН

Опубликована вторая часть так называемых "пленок Медведчука", в которых речь идет о возвращении контроля над частью нефтепродуктопровода Самара после национализации, который ранее неоднократно приписывали одному из лидеров Оппозиционной платформы – За жизнь, куму Путина Виктору Медведчуку.

В сюжете программы Наші гроші на канале Bihus.info цитируется якобы разговор Медведчука с российскими должностными лицами, в частности с Дмитрием Козаком, который тогда был заместителем председателя правительства России. У журналистов есть также записи разговора якобы Медведчука с руководителем Транснефти Николаем Токаревым.

Отмечается, что Медведчук якобы обсуждал с Токаревым вопросы потери контроля над "трубой". Речь шла о национализации нефтепродуктопровода, которую одобрил Высший хозяйственный суд. Человек с голосом, похожим на Медведчука, уверял Токарева, что труба обязательно вернется к Транснефти, на что ее глава выражал сомнения.

Кроме того якобы Медведчук неоднократно в разных разговорах повторял, что согласовывает все действия с "главным". Журналисты предполагают, что речь идет о пятом президенте Украины Петре Порошенко. Якобы о нем говорит Медведчук, когда рассказывает о регулярных встречах, в том числе и по этому поводу.

Записи разговоров датируются 2015-2016 годами. Тогда же якобы кум Путина говорил, что вопросом "трубы" займется Козак, имея в виду, вероятно, своего соратника Тараса Козака. В сюжете подчеркивают, что в января 2015 года именно Медведчук с Козаком посетили швейцарский город Сент-Галлен, где зарегистрирована компания, в собственность которой вскоре перейдет нефтепродуктопровод.

Вскоре после этих разговоров суд первой инстанции действительно вернул нефтепровод прошлым владельцами, то есть отменил национализацию. В свою очередь, от Транснефти часть "трубы" перешла в собственность компании, связанной с Медведчуком, зарегистрированной в Сен-Галлен. Это якобы стало возможным благодаря обмену части нефтепродуктопровода на "национализированный" в оккупированном Крыму Севастопольский морской завод, которым якобы владели структуры Порошенко.

Журналисты также рассказали, что пока нефтепродуктопровод простаивал, там находилось много дизеля, который уже не отвечал новым стандартам качества. В частности речь идет о Евро-4 или Евро-5. Незаметно избавиться от него было невозможно, поэтому дизель продали Министерству обороны на нужды армии - чтобы заправлять танки. Для приобретения этого дизеля якобы даже изменили технические требования к топливу в документации.

Реакция Порошенко на "пленки Медведчука"

Тем временем, в пресс-службе Европейской солидарности заявили, что их лидер Петр Порошенко "категорически отвергает обнародованные в программе Бигуса фейки и инсинуации о якобы обмене так называемой трубы Медведчука на Севморзавод в Севастополе", передает Украинская правда. В ЕС назвали расследование журналистов "черным пиаром, который координируется с Банковой".

"Пресс-служба уполномочена еще раз сообщить, что Петр Порошенко не разговаривал с Медведчуком на те темы, о которых вещают чужие голоса в программах на ютуб-канале Дениса Бигуса от 17 мая и 24 мая 2021 года. На самом деле это не расследование, не журналистская работа, а слив из Офиса Президента. В разговорах между тем нет самого Порошенко, а сомнительные слова и субъективные оценки третьих лиц о нем подаются аудитории как истина в последней инстанции", - сообщили в политсиле.

Как сообщал Главред, эксперты проверяют подлинность обнародованных журналистами записей телефонных разговоров подозреваемого в государственной измене народного депутата от фракции Оппозиционная платформа - За жизнь Виктора Медведчука в период 2014-2018 годов.

Суд над Медведчуком - о чем ранее писал Главред: