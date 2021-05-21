Харків'янка, яка образила українців, відповіла хейтерам, але знову осоромилася

Євгенія Бабкова допустила помилку, приносячи вибачення за свої образи.
Отримав продовження скандал у Харкові, де дівчина заявила про те, що учасники Параду вишиванок "займаються ху*нею" і напевно мало заробляють.
Виявилося, що скандальну заяву зробила 26-річна мешканка Харківської області на ім'я Євгенія, повідомляє Telegram-канал Український Націоналіст.
З'ясувалося, що дівчина не закінчила вуз, а на життя заробляє, торгуючи кросівками.
Підкреслюється, що скандальна недоучка не змогла закінчити факультет Міжнародних відносин університету імені Каразіна.
Дівчина зараз працює СММ-менеджером і продає кросівки через мережу. У Getcontact вона підписана як "Женя відпочинок"," Женя масаж"," Женя хостес " і т. п.
Разом з тим після резонансу, викликаного її заявою, вона вже встигла вибачитися. Однак при цьому знову осоромилася, допустивши помилку в слові "вишиванка".
"Може, мої висловлювання були різкі, в силу спонтанності ситуації, але вони не були спрямовані на те, щоб образити когось. Я перепрошую перед тими, кого це зачепило", - написала дівчина на своїй сторінці в соцмережі.
Додамо, що посилання на її сторінку в Instagram вже недоступне.
Скандал через вишиванку президента Зеленського:
- 20 травня Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці в Instagram фото з дружиною Оленою в національному одязі і привітав українців з Днем Вишиванки.
- У відповідь деякі користувачі Мережі розкритикували вишиванки, зазначивши, що це нібито "Російська косоворотка".
- Пізніше радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що гнівна реакція українців є невмотивованою. За його словами, одяг розробив дизайнер Артем Климчук і вишиванки були створені на основі українських традицій крою.
- Це не перший скандал з вишиванками президента і його дружини. Минулого року святкові фото Володимира і Олена Зеленських також стали приводом для скандалу в соцмережах.
- Тоді президентське подружжя опублікувало знімок в національних костюмах, створених українським брендом ETNODIM. Коли сама компанія похвалилася цим фактом, то у відповідь отримала хвилю негативу від інтернет-користувачів.