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Харків'янка, яка образила українців, відповіла хейтерам, але знову осоромилася

21 травня 2021, 16:44

Євгенія Бабкова допустила помилку, приносячи вибачення за свої образи.

Скандальна харків'янка відповіла хейтерам
Євгенія Бабкова / instagram.com/animaaa7

Отримав продовження скандал у Харкові, де дівчина заявила про те, що учасники Параду вишиванок "займаються ху*нею" і напевно мало заробляють.

Виявилося, що скандальну заяву зробила 26-річна мешканка Харківської області на ім'я Євгенія, повідомляє Telegram-канал Український Націоналіст.

З'ясувалося, що дівчина не закінчила вуз, а на життя заробляє, торгуючи кросівками.

Підкреслюється, що скандальна недоучка не змогла закінчити факультет Міжнародних відносин університету імені Каразіна.

Дівчина зараз працює СММ-менеджером і продає кросівки через мережу. У Getcontact вона підписана як "Женя відпочинок"," Женя масаж"," Женя хостес " і т. п.

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Разом з тим після резонансу, викликаного її заявою, вона вже встигла вибачитися. Однак при цьому знову осоромилася, допустивши помилку в слові "вишиванка".

"Може, мої висловлювання були різкі, в силу спонтанності ситуації, але вони не були спрямовані на те, щоб образити когось. Я перепрошую перед тими, кого це зачепило", - написала дівчина на своїй сторінці в соцмережі.

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Додамо, що посилання на її сторінку в Instagram вже недоступне.

Скандал через вишиванку президента Зеленського:

  • 20 травня Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці в Instagram фото з дружиною Оленою в національному одязі і привітав українців з Днем Вишиванки.
  • У відповідь деякі користувачі Мережі розкритикували вишиванки, зазначивши, що це нібито "Російська косоворотка".
  • Пізніше радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що гнівна реакція українців є невмотивованою. За його словами, одяг розробив дизайнер Артем Климчук і вишиванки були створені на основі українських традицій крою.
  • Це не перший скандал з вишиванками президента і його дружини. Минулого року святкові фото Володимира і Олена Зеленських також стали приводом для скандалу в соцмережах.
  • Тоді президентське подружжя опублікувало знімок в національних костюмах, створених українським брендом ETNODIM. Коли сама компанія похвалилася цим фактом, то у відповідь отримала хвилю негативу від інтернет-користувачів.

новини Харкова парад вишиванок
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