Харків'янка, яка образила українців, відповіла хейтерам, але знову осоромилася

Євгенія Бабкова / instagram.com/animaaa7

Отримав продовження скандал у Харкові, де дівчина заявила про те, що учасники Параду вишиванок "займаються ху*нею" і напевно мало заробляють.

Виявилося, що скандальну заяву зробила 26-річна мешканка Харківської області на ім'я Євгенія, повідомляє Telegram-канал Український Націоналіст.

З'ясувалося, що дівчина не закінчила вуз, а на життя заробляє, торгуючи кросівками.

Підкреслюється, що скандальна недоучка не змогла закінчити факультет Міжнародних відносин університету імені Каразіна.

Дівчина зараз працює СММ-менеджером і продає кросівки через мережу. У Getcontact вона підписана як "Женя відпочинок"," Женя масаж"," Женя хостес " і т. п.

Разом з тим після резонансу, викликаного її заявою, вона вже встигла вибачитися. Однак при цьому знову осоромилася, допустивши помилку в слові "вишиванка".

"Може, мої висловлювання були різкі, в силу спонтанності ситуації, але вони не були спрямовані на те, щоб образити когось. Я перепрошую перед тими, кого це зачепило", - написала дівчина на своїй сторінці в соцмережі.

Додамо, що посилання на її сторінку в Instagram вже недоступне.

Скандал через вишиванку президента Зеленського: