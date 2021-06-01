"Зупини лося": нардеп від Слуги народу потрапив у скандал з нахабним паркуванням

Юрій Камельчук / Фейсбук Ю. Камельчука

У Києві народний депутат від Слуги народу Юрій Камельчук потрапив у скандал з порушенням ПДР при паркуванні авто.

Народний обранець накинувся на блогерів проекту Зупини лося, які знімали сюжет про неправильне паркування автомобілів у центрі міста.

У відповідь на зауваження Камельчук поліз у пляшку і не придумав нічого кращого як заявити, що авто використовується в службових цілях, тим самим виправдовуючи порушення.

Зазначимо, що за кермом машини, яка порушила правила, перебувала дружина нардепа. Вона ігнорувала зауваження, а на її захист кинувся сам "слуга народу".

Додамо, що Камельчук не знайшов нічого кращого, як опуститися до особистих образ на адресу блогерів, обізвавши їх "бидлом".

читайте такожІноземці через повій "вивозять енергію з України": "слуга народу" спантеличив дивною теорією

Нагадаємо, раніше Камельчук заявив про те, що коронавірусна хвороба є "вигадкою".

Як підкреслив він в ефірі каналу Наш, це ж стосується і будь-якої вакцини проти будь-якої хвороби.