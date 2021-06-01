"Останови лося": нардеп от Слуги народа влип в скандал с наглой парковкой

Юрий Камельчук / Фейсбук Ю.Камельчука

В Киеве народный депутат от Слуги народа Юрий Камельчук угодил в скандал с нарушением ПДД при парковке авто.

Народный избранник набросился на блогеров проекта Останови лося, которые снимали сюжет о неправильной парковке автомобилей в центре города.

В ответ на замечание Камельчук полез в бутылку и не придумал ничего лучше как заявить, что авто используется в служебных целях, тем самым оправдывая нарушение.

Отметим, что за рулем машины, нарушившей правила, находилась жена нардепа. Она игнорировала замечания, а на ее защиту бросился сам "слуга народа".

Добавим, что Камельчук не нашел ничего лучше, как опуститься до личных оскорблений в адрес блогеров, обозвав их "быдлом".

Читайте такжеИностранцы через проституток "вывозят энергию из Украины": "слуга народа" озадачил странной теорией

Напомним, ранее Камельчук заявил о том, что коронавирусная болезнь является "выдумкой".

Как подчеркнул он в эфире канала Наш, это же касатеся и любой вакцины против какой-либо болезни.