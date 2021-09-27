Зупинка транспорту через локдаун: у МОЗ назвали головну умову

У МОЗ розповіли про роботу транспорту в локдаун / УНІАН

Про правила роботи громадського транспорту в "жовтій" і "червоній" зонах карантину розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Як підкреслив він в інтерв'ю РБК-Україна, обласні комісії можуть приймати рішення про призупинення транспорту або обмеження його роботи на рівні області.

У той же час заступник голови МОЗ уточнив, що поки мова про закриття або про обмеження руху транспорту не йде.

Правила роботи громадського транспорту в зонах карантину

"Жовта" зона

обмеження для роботи громадського транспорту не передбачені;

"Червона" зона

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повноваження щодо встановлення обмежень у громадському транспорті покладені на регіональні комісії ТЕБ і НС.

Разом з тим головний санлікар впевнений, що повна заборона роботи громадського транспорту неможлива, тому що від цього залежать інфраструктурні питання, робота об'єктів критичної інфраструктури на рівні областей.

"Повне закриття транспорту в деяких областях відбувалося, проте абсолютно логічно ввести замість цього більш жорсткі епідемічні та профілактичні вимоги до автотранспортного засобу", - пояснив Кузін.

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Він додав, що посилять контроль за правилами користування: використання масок, дезінфекція самого транспорту, провітрювання і відсутність скупчення як на місцях очікування, так і в самому транспорті.

Раніше Кузін спрогнозував терміни пікового навантаження у зв'язку з ростом числа заражень коронавірусом.

У разі, якщо число хворих буде продовжувати рости, то ситуація в країні може значно погіршитися вже в жовтні. Разом з тим заступник голови МОЗ зазначив, що за розрахунками пік захворюваності коронавірусом в Україні очікується приблизно в листопаді.