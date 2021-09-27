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Остановка транспорта из-за локдауна: в Минздраве назвали главное условие

27 сентября 2021, 09:36
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В Украине усилят контроль за правилами пользования общественным транспортом, подчеркнул Игорь Кузин.

Карантин, транспорт
В Минздраве рассказали о работе транспорта в локдаун / УНИАН

О правилах работы общественного транспорта в "желтой" и "красной" зонах карантина рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Как подчеркнул он в интервью РБК-Украина, областные комиссии могут принимать решение о приостановлении транспорта или ограничении его работы на уровне области.

В то же время замглавы Минздрава уточнил, что пока речь о закрытии или об ограничении движения транспорта не идет.

Правила работы общественного транспорта в зонах карантина

"Желтая" зона

  • ограничения для работы общественного транспорта не предусмотрены;

"Красная" зона

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  • полномочия по установлению ограничений в общественном транспорте возложены на региональные комиссии ТЭБ и ЧС.

Вместе с тем главный санврач уверен, что полный запрет работы общественного транспорта невозможен, потому что от этого зависят инфраструктурные вопросы, работа объектов критической инфраструктуры на уровне областей.

"Полное закрытие транспорта в некоторых областях происходило, однако абсолютно логично ввести вместо этого более жесткие эпидемические и профилактические требования к автотранспортному средству", - пояснил Кузин.

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Он добавил, что усилят контроль за правилами пользования: использование масок, дезинфекция самого транспорта, проветривание и отсутствие скопления как на местах ожидания, так и в самом транспорте.

Ранее Кузин спрогнозировал сроки пиковой нагрузки в связи с ростом числа заражений коронавирусом.

В случае, если число больных будет продолжать расти, то ситуация в стране может значительно ухудшиться уже в октябре. Вместе с тем замглавы Минздрава отметил, что по расчетам пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается примерно в ноябре.

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общественный транспорт Игорь Кузин локдаун
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