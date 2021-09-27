Остановка транспорта из-за локдауна: в Минздраве назвали главное условие

В Украине усилят контроль за правилами пользования общественным транспортом, подчеркнул Игорь Кузин.
О правилах работы общественного транспорта в "желтой" и "красной" зонах карантина рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
Как подчеркнул он в интервью РБК-Украина, областные комиссии могут принимать решение о приостановлении транспорта или ограничении его работы на уровне области.
В то же время замглавы Минздрава уточнил, что пока речь о закрытии или об ограничении движения транспорта не идет.
Правила работы общественного транспорта в зонах карантина
"Желтая" зона
- ограничения для работы общественного транспорта не предусмотрены;
"Красная" зона
- полномочия по установлению ограничений в общественном транспорте возложены на региональные комиссии ТЭБ и ЧС.
Вместе с тем главный санврач уверен, что полный запрет работы общественного транспорта невозможен, потому что от этого зависят инфраструктурные вопросы, работа объектов критической инфраструктуры на уровне областей.
"Полное закрытие транспорта в некоторых областях происходило, однако абсолютно логично ввести вместо этого более жесткие эпидемические и профилактические требования к автотранспортному средству", - пояснил Кузин.
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Он добавил, что усилят контроль за правилами пользования: использование масок, дезинфекция самого транспорта, проветривание и отсутствие скопления как на местах ожидания, так и в самом транспорте.
Ранее Кузин спрогнозировал сроки пиковой нагрузки в связи с ростом числа заражений коронавирусом.
В случае, если число больных будет продолжать расти, то ситуация в стране может значительно ухудшиться уже в октябре. Вместе с тем замглавы Минздрава отметил, что по расчетам пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается примерно в ноябре.