Залишили малюка на старших дітей: на Закарпатті немовля випало з візочка і померло

Залишили малюка на старших дітей: на Закарпатті немовля випало з коляски і померло / Reuters

Трагедія сталася на Закарпатті - там у селі Обава Чинадіївської громади Мукачівського району батьки залишили однорічну дитину під наглядом старших дітей. Малюк випав з коляски, вдарився і помер.

Як повідомляє місцеве видання Mukachevo.net, горе сталося у понеділок, 7 червня. Батьки залишили малюка в колясці і пішли. За ним мали приглянути старші діти.

За деякий час сусіди почули крик і прибігли на допомогу. З'ясувалося, що дитина випала з коляски і вдарилася головою.

Малюка госпіталізували, проте лікарі виявилися безсилі. Дитина померла в медзакладі.

Видання зазначає, що сім'я, де стався трагічний випадок, вважалася благополучною. Батьки залишали молодшого на старших дітей постійно.

Однак всі обставини загибелі дитини з'ясовуватимуть правоохоронні органи.

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