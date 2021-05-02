Від COVID-19, що лютує, до розгулу криміналу: в РФ говорять про катастрофу в Криму

У Криму стрімко поширюється коронавірус / Reuters

В захопленому Росією Криму склалася загрозлива ситуація з поширенням коронавірусу.

Ознак зниження захворюваності COVID-19 на півострові немає, заявила глава міжрегіонального управління Росспоживнагляду Наталія Пеньковська, повідомляє РІА Новості.

"Епідеміологічна ситуація щодо нової коронавірусної інфекції на сьогоднішній день нестабільна. За цифрами захворюваності ми повернулися до цифр кінця жовтня. Після третьої декади березня захворюваність пішла на підйом, темпи приросту — від 3 до 8% і тенденції до зниження ми сьогодні не спостерігаємо", — говорить вона.

У свою чергу експерти з туризму перерахували головні небезпеки для відпочиваючих у Криму, пише Московський комсомолець.

Відзначається, що мандрівники можуть зіткнутися з обманом ще на стадії бронювання житла. Так, наприклад, шахраї публікують оголошення про здачу в оренду будинків або квартир і зникають після внесення передоплати.

У той же час інші аферисти створюють так звані сайти-клони відомих об'єктів розміщення, де туристи бронюють неіснуючі номери.

За інформацією видання, на півострові також орудують автомобільні злодії, які розкривають машини і крадуть цінні речі.

Крім цього, ще однією проблемою півострова є істотна забрудненість води в морі. Відзначається, що багато туристів, що купаються в межах міста, потрапляють в лікарню з діагнозом ротавірус через отруєння морською водою.

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Агресія РФ у Криму та на Донбасі У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією. У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".