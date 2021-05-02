От бушующего COVID-19 до разгула криминала: в РФ говорят о катастрофе в Крыму

В Крыму стремительно распространяется коронавирус / Reuters

В захваченном Россией Крыму сложилась угрожающая ситуация с распространением коронавируса.

Признаков снижения заболеваемости COVID-19 на полуострове нет, заявила глава межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, сообщает РИА Новости.

"Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день нестабильная. По цифрам заболеваемости мы вернулись к цифрам конца октября. После третьей декады марта заболеваемость пошла на подъем, темпы прироста — от 3 до 8% и тенденции к снижению мы сегодня не наблюдаем", — говорит она.

В свою очередь эксперты по туризму перечислили главные опасности для отдыхающих в Крыму, пишет Московский комсомолец.

Отмечается, что путешественники могут столкнуться с обманом еще на стадии бронирования жилья. Так, например, мошенники публикуют объявления о сдаче в аренду домов или квартир и исчезают после внесения предоплаты.

В то же время другие аферисты создают так называемые сайты-клоны известных объектов размещения, где туристы бронируют несуществующие номера.

По информации издания, на полуострове также орудуют автомобильные воры, которые вскрывают машины и крадут ценные вещи.

Помимо этого, еще одной проблемой полуострова является существенная загрязненность воды в море. Отмечается, что многие туристы, купающиеся в черте города, попадают в больницу с диагнозом ротавирус из-за отравления морской водой.

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Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией. В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".