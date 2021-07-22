"Відпустка вдалася": у Мережі похвалилися чистими українськими пляжами

Пляж у селищі Курортне в Одеській області виглядає саме так / Facebook

На тлі нескінченних медуз, павуків, сонечок, комарів і потужних торнадо, що вирують на пляжах Чорного і Азовського морів, українці почали хвалитися в Мережі вдалою відпусткою і розповіли, де можна спокійно відпочити.

Неймовірно чисті пляжі продемонстрували на відео відпочивальники в Одеській області.

Зокрема, Facebook-спільнота "Курортне" наповнена яскравим кадрами з прозорою водою в морі і чистотою на пляжах.

Відпочивальники в селищі Курортне розповідають, що в морі чиста прозора вода і демонструють золотий пісок на узбережжі. А також стверджують, що медуз, якими нібито кишить Чорне море, за їхніми словами, там зовсім немає. Що і доведено на відео.

"Додаю відео для тих, хто пише, що в Курортному брудне море з медузами", - пише Галина Синицина.

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Більш того, в коментарях користувачі поділилися відео, знятим в різний час доби, де також не видно медуз.

Окрім цього, раніше телеведуча Марічка Падалко, яка щорічно з сім'єю відпочиває в Грибівці Одеської області похвалилася нинішнім відпочинком і зазначила, що море і пляж чисті, а медуз і комах там не помічали.

Нагадаємо, у курортній Кирилівці на зміну навалі сонечок, комарів і медуз прийшли павуки.

Так, на моторошному відео видно, що в одному з місцевих котеджів помітили велику кількість павуків. Вони були скрізь, на стелі, стінах та підлозі.

Крім того, їх розмір просто вражає. Відпочивальники не на жарт налякалися.

Як раніше повідомляв Главред, в курортному Бердянську Запорізької області, який приваблює туристів теплим Азовським морем, відпочивальники скаржаться на незручності при купанні на пляжах. Туристами не дають спокою морські блохи.