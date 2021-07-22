"Отпуск удался": в Сети похвастались чистыми украинскими пляжами

Пляж в поселке Курортное в Одесской области выглядит именно так / Facebook

На фоне бесконечных медуз, пауков, божьих коровок, комаров и мощных торнадо, бушующих на пляжах Черного и Азовского морей, украинцы начали хвастаться в Сети удачным отпуском и рассказали, где можно спокойно отдохнуть.

Невероятно чистые пляжи продемонстрировали на видео отдыхающие в Одесской области.

В частности, Facebook-сообщество "Курортное" наполнено ярким кадрами с прозрачной водой в море и чистотой на пляжах.

Отдыхающие в поселке Курортное рассказывают, что в море чистая прозрачная вода и демонстрируют золотой песок на побережье. А также утверждают, что медуз, которыми якобы кишит Черное море, по их словам, там вовсе нет. Что и доказано на видео.

"Добавляю видео для тех, кто пишет, что в Курортном грязное море с медузами", - пишет Галина Синицына.

Реклама

Более того, в комментариях пользователи поделились видео, снятым в разное время суток, где также не видно медуз.

Кроме этого, ранее телеведущая Маричка Падалко, которая ежегодно с семьей отдыхает в Грибовке Одесской области похвасталась нынешним отдыхом и отметила, что море и пляж чистые, а медуз и насекомых там не замечали.

Напомним, в Запорожской области в курортной Кирилловке на смену нашествию божьих коровок, комаров и медуз пришли пауки.

Так, на жутком видео видно, что в одном из местных коттеджей заметили большое количество пауков. Они были повсюду, на потолке, стенах и полу.

Кроме того, их размер просто впечатляет. Отдыхающие не на шутку напугались.

Как ранее сообщал Главред, в курортном Бердянске Запорожской области, который привлекает туристов теплым Азовским морем, отдыхающие жалуются на неудобства при купании на пляжах. Туристами не дают покоя морские блохи.