"Проклятое место": в Кирилловке на смену нашествию медуз пришли огромные пауки-гиганты

Пауки в Кирилловке атакуют отдыхающих / соцсети

В Запорожской области в курортной Кирилловке на смену нашествию божьих коровок, комаров и медуз пришли пауки.

Видео опубликовали в сообществе Солнцеликий Харьков.

Так, на жутком видео видно, что в одном из местных коттеджей заметили большое количество пауков. Они были повсюду, на потолке, стенах и полу.

Кроме того, их размер просто впечатляет. Отдыхающие не на шутку напугались.

В комментариях пользователям стало неловко после увиденного.

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"У них, походу, тоже сезон отпусков! Вот и решили махнуть на курорт всем семейством", "Какой ужас! Нет слов, одни эмоции", "Падающего метеорита не хватает до полной картины", "Проклятое место", - комментируют пользователи сети.

Стоит отметить, что сегодня в Кирилловке пронеслись два смерча и выпал крупный град.

Читайте такжеМедузы жалят и нападают на всех: туристы показали катастрофическую ситуацию в Кирилловке

Как ранее сообщал Главред, в курортном Бердянске Запорожской области, который привлекает туристов теплым Азовским морем, отдыхающие жалуются на неудобства при купании на пляжах.Туристами не дают покоя морские блохи.

А в Киеве в Русановском заливе Днепра вода приобрела странный вид и цвет. Соответствующие кадры публикуют очевидцы в соцсетях.

На записи видно, что чистый речной поток смешивается с мутной глинистой массой.

Также туристы показали катастрофическую ситуацию в Кирилловке. Азовское море кишит медузами.