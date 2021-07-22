"Проклятое место": в Кирилловке на смену нашествию медуз пришли огромные пауки-гиганты

Размер пауков в Кирилловке невероятно впечатляет.
В Запорожской области в курортной Кирилловке на смену нашествию божьих коровок, комаров и медуз пришли пауки.
Видео опубликовали в сообществе Солнцеликий Харьков.
Так, на жутком видео видно, что в одном из местных коттеджей заметили большое количество пауков. Они были повсюду, на потолке, стенах и полу.
Кроме того, их размер просто впечатляет. Отдыхающие не на шутку напугались.
В комментариях пользователям стало неловко после увиденного.
"У них, походу, тоже сезон отпусков! Вот и решили махнуть на курорт всем семейством", "Какой ужас! Нет слов, одни эмоции", "Падающего метеорита не хватает до полной картины", "Проклятое место", - комментируют пользователи сети.
Стоит отметить, что сегодня в Кирилловке пронеслись два смерча и выпал крупный град.
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Как ранее сообщал Главред, в курортном Бердянске Запорожской области, который привлекает туристов теплым Азовским морем, отдыхающие жалуются на неудобства при купании на пляжах.Туристами не дают покоя морские блохи.
А в Киеве в Русановском заливе Днепра вода приобрела странный вид и цвет. Соответствующие кадры публикуют очевидцы в соцсетях.
На записи видно, что чистый речной поток смешивается с мутной глинистой массой.
Также туристы показали катастрофическую ситуацию в Кирилловке. Азовское море кишит медузами.