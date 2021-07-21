На Азове туристов атакуют полчища медуз: на каких курортах опасно купаться

Медузы заполонили курорты на Азове / Фото: twitter.com/KrimRt

В Приморском Посаде Запорожской области Азовское море буквально кишит медузами, который не дают отдыхающим купаться. После шторма опасная живность исчезнет, однако потом появляется вновь.

Опасны ли медузы в Азовском море: они наносят людям ожоги щупальцами, а также органически загрязняют водоемы, кроме того конкурируют с ценными промысловыми рыбами, которые, так же, как и медузы, потребляют планктон, говорится в материале РИА Мелитополь.

Специалисты не исключают, что распространение медуз может быть связано с увеличением их численности в Черном море. В Азовское море они попадают через Керченский пролив.

/ Скриншот

В Facebook-группе, посвященной отдыху в Кирилловке Запорожской области, говорится о том, что туристы жалуются на аномальное количество медуз в море. При этом тысяч медуз выбросило на берег, из-за чего стоит неприятный запах, а добраться к воде через кучу скользкой массы просто невозможно.

/ Скриншот

Отдыхающие жалуются на то, что в море стоит сплошной "ковер из медуз".

Реклама

В то же время в Бердянске отдыхающие также не могут поплавать в Азовском море из-за большого количества медуз. Купаться решаются далеко не все, а люди в Сети пишут, что медуз тоннами выбрасывает на берег, где они гниют.

Вместе с тем в сообществе Its_zp показала ролик, снятый на пляже. Автор утверждает, что у берега на квадратный метр приходится примерно пять медуз. "Люди заходят максимум по ноги и все, дальше никто не купается. Если есть матрас, то нормально, а так не поплавать", — пояснил он.

Добавим, что многие пользователи Сети в комментариях уверяют, что медузы заплывают в Кирилловку и Приморск, однако их там гораздо меньше. Некоторые советуют ехать на Федотовую или Бердянскую косу, где море относительно чистое.

При этом в Кирилловке туристка провалилась на пляже в яму с медузами. Подобные "братские могилы" им устраивают отдыхающие, пишет Людмила Новицкая в группе "любимая Кирилловка" у Facebook.

Туристка отметила, что самостоятельно не смогла выбраться из ловушки, поэтому ей помогли четыре человека.

Читайте также"Сезон испорчен": туристы в ужасе от нашествия медуз в Азовском море

Напомним, ранее сообщалось о том, что в курортном Бердянске Запорожской области, который привлекает туристов теплым Азовским морем, отдыхающие жалуются на неудобства при купании на пляжах: туристами не дают покоя морские блохи.