На Запорожскую область обрушился мощный ураган и смерч с торнадо

Смерч атаковал Кирилловку / соцсети

В Запорожской области в Кирилловке начался сильный шторм с градом и шкальным ветром. Туристы успели заснять даже два смерча, которые пронеслись по известному курорту.

Вихрь заметили сразу в нескольких местах.

Сначала отдыхающие сняли на камеру небольшой смерч, который появился над Азовским морем.

Затем на побережье Бирючего острова образовался еще один – более воздушный вихрь. Черный столб за тучами выглядел очень угрожающе.

Многие туристы, которые успели увидеть подобные явления, были шокированы и напуганы, однако это не помешало им запечатлеть моменты на телефоны.

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Смерч – это атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров.

Как ранее сообщал Главред, в курортном Бердянске Запорожской области, который привлекает туристов теплым Азовским морем, отдыхающие жалуются на неудобства при купании на пляжах.Туристами не дают покоя морские блохи.

А в Киеве в Русановском заливе Днепра вода приобрела странный вид и цвет. Соответствующие кадры публикуют очевидцы в соцсетях.

На записи видно, что чистый речной поток смешивается с мутной глинистой массой.

Также туристы показали катастрофическую ситуацию в Кирилловке. Азовское море кишит медузами.