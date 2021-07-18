Медузы жалят и нападают на всех: туристы показали катастрофическую ситуацию в Кирилловке

Медузы атакуют отдыхающих / соцсети

Азовское море кишит медузами, а туристы на украинском курорте Кирилловка поделились видео, где показали усеянный ими берег.

Как говорят туристы, песок устилают медузы сплошным ковром. Купаться в море невозможно - в воде отдыхающих прямо у берега жалят медузы.

Соответствующие кадры опубликовал харьковчанин Евгений Гуртовенко в Facebook.

"На пляже, где велась съемка, мало людей, а в море никто не купается. Женщина вылавливает из воды медуз и бросает их на берег. На песке уже образовались приличного размера "острова" из морских животных", - говорит отдыхающий.

Автор сообщает, что приехал из Степановки, так как там невозможно купаться из-за нашествия медуз, но оказалось, что в Кирилловке дела обстоят не лучше.

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По словам Гуртовенко, большая часть туристов проводит время у бассейнов, потому что корнероты атакуют, стоит только войти в воду.

Как отмечают ученые, рост количества медуз в Азовском море можно сравнить с увеличением их численности в Черном, а проделывают путь они через Керченский пролив весной.

Еще один важный фактор - постепенное приближение солености обоих морей, в частности, по причине изменения в водном балансе Азовского бассейна. К тому же довольно теплые зимы способствуют успешной зимовке теплолюбивых медуз, и массовое присутствие планктона тут - еще один аппетитный довод для их миграции.

Как ранее сообщал Главред, в курортном Бердянске Запорожской области, который привлекает туристов теплым Азовским морем, отдыхающие жалуются на неудобства при купании на пляжах.Туристами не дают покоя морские блохи.

А в Киеве в Русановском заливе Днепра вода приобрела странный вид и цвет. Соответствующие кадры публикуют очевидцы в соцсетях.

На записи видно, что чистый речной поток смешивается с мутной глинистой массой.