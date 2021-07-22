Отруєння в таборі на Прикарпатті: 10 дітей і один дорослий госпіталізовано з блювотою та діареєю

Дитячий табір в Татарові закрили на карантин / скріншот

У Татарові на Прикарпатті закрили на дезінфекцію дитячий табір. Батьки були змушені забрати додому 120 дітей через спалах ротавірусної інфекції. Втім, як заявили керівники табору, гроші за відпочинок, що не відбувся, повернули, а хворим оплатили лікування.

Минулого тижня 11 відпочиваючих у віці від 13 до 15 років і один дорослий — працівник табору — були госпіталізовані з високою температурою, блювотою та діареєю. Вони захворіли майже одразу - на третій-четвертий день перебування в таборі. Припускають, що хтось із дітей міг приїхати вже хворим, передає ТСН.

Після того як було відібрано змиви і проби, у дітей знайшли ротавірус.

"Це таке захворювання, яке поширюється найбільше серед дітей, тобто якщо одна дитина має ротавірус, то з великою ймовірністю матимуть й інші", — розповіла головна інфекціоністка Татарова Надія Алексашенко.

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