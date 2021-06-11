Відрізали руки й геніталії: стало відомо, як бойовики ЛДНР знущалися з полонених українців

Українці, які були в полоні бойовиків ЛДНР, розповіли про сексуальне насильство і тортури / Фото: REUTERS

Українці, яких звільнили з полону бойовиків "ЛДНР" на Донбасі, стали жертвами сексуального насильства. Постраждали і чоловіки, і жінки.

Як розповіла нардеп від партії Європейська солідарність Ірина Геращенко в ефірі ток-шоу Право на владу на телеканалі 1+1, інформації про тортури українців немає в жодній міжнародній доповіді.

"Я зараз передала вже новій прокуратурі спеціально перекладений текст про сексуальні злочини в зоні конфлікту. Серед людей, яких звільняла я, дуже багато чоловіків і жінок скаржилися, що вони були жертвами групового зґвалтування", – заявила нардеп.

Вона закликала створити колективний позов до Росії щодо кожного, хто катував або вбивав українців на Донбасі. Геращенко пояснила, що для цього необхідно не просто свідоцтво, а й спеціально проведене обстеження за протоколом. Щоби всі звільнені з полону його проходили, в прокуратуру подали відповідну пропозицію.

"Коли ми забирали людей без рук, коли ми забирали людей без геніталій – це не може прощатися", – зазначила нардеп.

Як повідомляв Главред, російська сторона в Тристоронній контактній групі подає фейкових осіб до списку на обмін полоненими. З 90 осіб, які були в списку, лише 16 осіб змогла встановити Служба безпеки України. Про це розповів радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович. Він додав, що Росія відмовилася віддавати Україні чотирьох тяжкохворих полонених.