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Отрезали руки и гениталии: стало известно, как боевики ЛДНР издевались над пленными украинцами

11 июня 2021, 07:04
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Ирина Геращенко рассказала о насилии, в том числе и сексуальном, над пленными украинцами на Донбассе.

обмен пленными
Украинцы, которые были в плену боевиков ЛДНР, рассказали о сексуальном насилии и пытках / Фото: REUTERS

Украинцы, которых освободили из плена боевиков "ЛДНР" на Донбассе, стали жертвами сексуального насилия. Пострадали и мужчины, и женщины.

Как рассказала нардеп от партии Европейская солидарность Ирина Геращенко в эфире ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1, информации о пытках украинцев нет ни в одном международном докладе.

"Я сейчас передала уже новой прокуратуре специально переведенный текст о сексуальных преступлениях в зоне конфликта. Среди людей, которых освобождала я, очень много мужчин и женщин жаловались, что они были жертвами группового изнасилования", – заявила нардеп.

Она призвала создать коллективный иск к России в отношении каждого, кто пытал или убивал украинцев на Донбассе. Геращенко пояснила, что для этого необходимо не просто свидетельство, а и специально проведенное обследование по протоколу. Чтобы все освобожденные из плена его проходили, в прокуратуру подали соответствующее предложение.

"Когда мы забирали людей без рук, когда мы забирали людей без гениталий – это не может прощаться", – отметила нардеп.

Как сообщал Главред, российская сторона в трехсторонней контактной группе подает фейковых лиц в список на обмен пленными. Из 90 человек, которые были в списке, только 16 человек смогла установить Служба безопасности Украины. Об этом рассказал советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Он добавил, что Россия отказалась отдавать Украине четырех тяжелобольных пленных.

Ирина Геращенко ЛДНР обмен пленными новости Украины
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