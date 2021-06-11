Россия привыкла "торговать головами": Арестович рассказал об обмане РФ при обмене пленными

Россия отказалась отдавать Украине четырех тяжелобольных пленных / Фото: comments.ua

Российская сторона в трехсторонней контактной группе подает фейковых лиц в список на обмен пленными. Из 90 человек, которые были в списке, только 16 человек смогла установить Служба безопасности Украины.

Как рассказал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович в эфире ток-шоу Право на владу, остальные люди из списка оказались фейковыми.

"Наши подтверждены все, у них 16 подтверждены. Это длинная история, почему не идет обмен? Потому что нас (Украину, - ред.) направляют на прямые переговоры с "ЛНР" и "ДНР"", - сказал Арестович.

Кроме того Арестович рассказал, что Россия отказалась отдавать Украине четырех тяжелобольных пленных. С инициативой обмена на прошлом заседании ТКГ выступил глава делегации Украины Леонид Кравчук.

"Кравчук выступил вчера с инициативой: давайте обменяем четырех тяжелобольных людей, они там в реанимации. Отказано", - сказал Арестович и добавил, что Россия привыкла "торговать головами", этому их научил восточный опыт - Сирия и Чечня.

Как сообщал Главред, украинские пленные, которые были освобождены в конце декабря 2019 рассказали о жутких пытках, которые им устраивали боевики ОРДЛО. Показания пленных подтвердили устойчивую тенденцию произвольных задержаний, которые часто выглядели как насильственные исчезновения.

Несколько человек сообщили, что их подвергли избиению и ударам электрическим током или угрожали насилием после того, как их лишили возможности двигаться.

Один из бывших заключенных рассказал о том, что после задержания одного человека нападавшие посадили его в микроавтобус и подключали электрические провода до ног, шеи, ушей и половых органов, потом пытали его электрическим током, требуя признаться в сотрудничестве с СБУ. Во время этих пыток он потерял сознание.