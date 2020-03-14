Удары током и насилие: жуткие подробности пыток людей на Донбассе

Украинцы, которые вернулись из плена боевиков, рассказали о пытках / Reuters

Украинские пленные, которые были освобождены в конце декабря 2019 года, поведали о жетких пытках, которые им устраивали боевики ОРДЛО.

В отчете миссии ООН говорится, что по состоянию на 15 февраля было опрошено 17 из 25 освобожденных в ходе обмена пленными украинцев

Показания подтвердили устойчивую тенденцию произвольных задержаний, которые часто составляли насильственные исчезновения. Украинцы говорили также о пытках и жестоком обращении с задержанными на территории, контролируемой "ЛНР".

Большинство опрошенных задерживали вооруженные мужчины в балаклавах и камуфляжной форме, которые не называли себя, им завязывали глаза или надевали мешок на голову и наручники.

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Несколько человек сообщили, что их подвергли избиению и ударам электрическим током или угрожали насилием после того, как их лишили возможности двигаться.

Один из бывших заключенных рассказал о том, что после задержания одного человека нападавшие посадили его в микроавтобус и подключали электрические провода до ног, шеи, ушей и половых органов, и пытали его электрическим током, требуя признался в сотрудничестве с СБУ. Во время этих пыток он потерял сознание.

Новый обмен пленными

Как ранее писал Главред, Андрей Ермак, глава Офиса президента Владимира Зеленского, на экстренном брифинге анонсировал освобождение всех украинцев, которые содержатся сейчас в плену боевиков на Донбассе. По словам Ермака, все украинские граждане, удерживаемые террористами на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, уже в течение ближайших месяцев вернутся домой.

Также напомним, 11 марта в рамках заседания Трехсторонней контактной группы в Минске по урегуливанию конфликта на Донбассе была достигнута договоренность о согласовании в течение недели списков лиц, подлежащих обмену. Вплоть до конца марта 2020 года в ТКГ должны принять окончательное решение по обмену пленными.