В Украину вернутся 200 человек: Пристайко назвал сроки нового обмена пленными

Обмен произойдет в формате "всех на всех", подчеркнул глава МИД.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко прокомментировал вероятные сроки нового обмена пленными.
По его словам, новый обмен может произойти до встречи лидеров стран "нормандского формат", при этом Украина планирует вернуть в его ходе 200 человек.
"Мы говорим о значительном количестве людей. Президент заявил сегодня, что до двухсот людей мы планируем обменять, это очень много. Фактически почти "всех на всех", - сказал он журналистам после украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в Мюнхене заявил о том, что переговоры с Владимиром Путиным позволили вернуть захваченных украинских моряков и политзаключенных.