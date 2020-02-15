В Украину вернутся 200 человек: Пристайко назвал сроки нового обмена пленными

Вадим Пристайко рассказал о новом обмене пленными / Reuters

Министр иностранных дел Вадим Пристайко прокомментировал вероятные сроки нового обмена пленными.

По его словам, новый обмен может произойти до встречи лидеров стран "нормандского формат", при этом Украина планирует вернуть в его ходе 200 человек.

"Мы говорим о значительном количестве людей. Президент заявил сегодня, что до двухсот людей мы планируем обменять, это очень много. Фактически почти "всех на всех", - сказал он журналистам после украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в Мюнхене заявил о том, что переговоры с Владимиром Путиным позволили вернуть захваченных украинских моряков и политзаключенных.