Переговоры с Путиным: Зеленский ответил на "зраду"

Владимир Зеленский встретился с Владимиром Путиным в рамках "нормандского формата" / Reuters

Президент Владимир Зеленский оценил результаты переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, переговоры с российским лидером позволили вернуть захваченных украинских моряков и политзаключенных, а также разблокировать "нормандский формат".

"Мы начали диалог с президентом Российской Федерации по телефону, хотя многие были против — как внутри страны, так и вне ее. Некоторые украинцы называли это "зрадой" украинских интересов, но для меня украинские интересы — это простые люди", — подчеркнул Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, трансляция которой велась в Facebook Офиса президента.

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Напомним, в Офисе президента Владимира Зеленского 14 февраля сообщили о новом телефонном разговоре между главой нашей страны и Владимиром Путиным.

В ОП уточнили, что президенты, в частности, обсудили порядок выполнения договоренностей, достигнутых 9 декабря 2019-го во время саммита нормандской четверки (Украина, РФ, Франция, Германия) в Париже.