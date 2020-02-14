Зеленский поговорил с Путиным: детали беседы

Владимир Путин и Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщили представители Офиса президента. Главы государств обсудили порядок выполнения договоренностей, которые были достигнуты во время Нормандского саммита 9 декабря минувшего года в Парижа. Кроме того, Зеленский и Путин тщательно обсудили подготовку к будущей встрече лидеров стран Нормандской четверки.

Особо президенты Украины и РФ сакцентировали внимание на процессе освобождения из плена украинцев, которые находятся во временно оккупированных районах Донбасса и аннексированном Крыму, а также непосредственно в российских тюрьмах

Главы государств в полной мере согласились с тем, что необходимо активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске - ради реализации достигнутых договоренностей.

Напомним, ранее, в конце января 2020-го не состоялась анонсированная встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным в Израиле (в рамках V Всемирного форума памяти Холокоста).