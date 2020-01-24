Зеленский пояснил, зачем ведет прямой диалог с Путиным

Зеленский хочет закончить войну и вернуть пленных / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает прямой диалог с российским коллегой Владимиром Путиным, поскольку хочет непременно вернуть удерживаемых в РФ украинцев домой.

В интервью израильскому телеканалу 9tv глава государства отметил, что таким способом он также пытается закончить в стране войну.

"Это прямой диалог между мной и президентом Российской Федерации. А как иначе? По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем. Есть люди, которые на той стороне находятся в тюрьмах, граждане Украины, активисты, крымчане, которых перевезли на территорию России", - сказал президент.

По словам Зеленского, решать все ключевые вопросы необходимо непосредственно с тем, кто "все решает на той стороне", то есть с Путиным. Он отметил, что положительным результатом прямого диалога уже стало возвращение на родину украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, и других политических узников.

Украинский лидер отметил, что стремиться к диалогу с Путиным, поскольку хочет завершить "эту войну, кровопролитие".

Напомним, в Российской Федерации рассказали, когда планируется провести встречу Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как ранее сообщал Главред, в Израиле не состоялась анонсированная встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.