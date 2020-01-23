Я прийшов, тебе нема: встреча Зеленского с Путиным не состоялась - названа причина

Зеленский / УНИАН

Анонсированная накануне встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным в Израиле так и не состоялась.

Главы государства не смогли увидится из-за того, что Зеленский не приехал на форум памяти жертв Холокоста, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Нет. Не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум", - сказал Песков, отвечая на вопрос, состоялась ли хотя бы короткая встреча лидеров двух стран в Иерусалиме.

Ранее Главред писал, что в Израиле должна была состояться встреча между Зеленским и Путиным. Об этом информировал Telegram-канала Резидент со ссылкой на источник в Офисе президента. По его данным, украинская сторона хочет, чтобы встреча Зеленского и Путина длилась два часа.

"Наш источник в ОП сообщил, что встреча между президентами Украины и России таки состоится в Израиле… сейчас согласовывается именно прямые переговоры. Наша страна запросила два часа на встречу между лидерами", - говорится в сообщении.

На сайте главы государства было указано, что Зеленский в Израиле будет участвовать в 5-м Всемирном форуме памяти Холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим). Однако, позже глава государства принял решение не принимать участие в форуме.