Зеленский в Израиле не примет участие в работе Форума памяти жертв Холокоста

Владимир Зеленский прилетел в Израиль / Фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский, который утром 23 января прибыл в Израиль с официальным визитом, заявил, что не будет принимать участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста.

Зеленский пояснил свое решение тем, что на Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию.

"Решил передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно", - написал Зеленский в соцсетях.

При этом глава государства уточнил, что украинская делегация почтит память жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века.

"Примем участие во всех предусмотренных мероприятиях и проведем запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Государства Израиль. Но на основное мероприятие должны попасть те, кто на это больше заслуживает. Те, кто совершил величайший подвиг - сохранил жизнь тогда, когда ее практически невозможно было сохранить", - добавил президент.

Напомним, ранее народный депутат от фракции Европейская солидарность Владимир Вятрович выступил против поездки президента Владимира Зеленского на Мировой форум по Холокосту в Израиль, поскольку Украину не включили в перечень выступающих стран.

"Зато дадут слово Путину, главе государства-агрессора, которая убивает украинцев и оккупировала наши территории", - написал нардеп в Facebook.