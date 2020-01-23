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Зеленский прибыл в Израиль: СМИ узнали подробности возможной встречи с Путиным

23 января 2020, 09:24

Киев и Москва согласовывают прямые переговоры - в формате Зеленский - Путин, узнали журналисты.

Журналисты выяснили, что Киев хочет, чтобы встреча Зеленского и Путина в Израиле длилась два часа
Киев хочет, чтобы встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина в Израиле длилась два часа, выяснили журналисты / УНИАН

В четверг утром, 23 января, президент Владимир Зеленский прибыл в Израиль с официальным визитом.

Украинский лидер встретится с израильским руководством и представителями израильских деловых кругов, говорится на сайте президента.

В Израиле состоится встреча между Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, согласовываются прямые переговоры, сообщает Telegram-канала Резидент со ссылкой на источник в Офисе президента.

По его данным, украинская сторона хочет, чтобы встреча Зеленского и Путина длилась два часа.

"Наш источник в ОП сообщил, что встреча между президентами Украины и России таки состоится в Израиле… сейчас согласовывается именно прямые переговоры. Наша страна запросила два часа на встречу между лидерами", - говорится в сообщении.

На сайте главы государства говорится, что Зеленский в Израиле будет участвовать в 5-м Всемирном форуме памяти Холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).

Ранее в Кремле утверждали, что украинская сторона запросила встречу Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в рамках визита в Израиль. Напомним, Зеленский и Путин впервые встретились 9 декабря 2019-го в Париже после встречи по Донбассу в нормандском формате (Украина, РФ, Франция и Германия).

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