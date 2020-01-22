"Программа очень насыщенная": Кремль похвалился, что Зеленский запросил встречу с Путиным

Кремль похвалился, что Зеленский запросил встречу с Путиным / Reuters

В Кремле заявили, что Киев запросил встречу украинского лидера Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным в рамках визита в Израиль.

"Программа очень насыщенная, если и будут отдельные встречи, то они будут только "на ногах" и будут носить весьма короткий характер… Состоятся ли продолжительные беседы — это весьма сомнительно, просто времени нет физически, хотя запросы поступали, в том числе и от президента Зеленского", — цитирует РИА Новости помощника президента России Юрия Ушакова.

Отказ Зеленскому Москва не отправляла. При этом помощник Путина уточнил, что в Кремле надеются "на отдельный короткий контакт, так называемый контакт "на ногах".

Ранее в Офисе президента Владимира Зеленского прокомментировали информацию о возможной встрече главы государства с Путиным в рамках Всемирного форума Холокоста в Израиле. Там заявили, что если общение состоится, то Зеленский будет поднимать только вопрос дальнейшего освобождения удерживаемых лиц, подчеркивается в сообщении пресс-службы ОП.

Напомним, Главред выяснил, чего ждать от возможной встречи Путина и Зеленского в Израиле.

"...вопросы для разговора Зеленского и Путина (пусть даже краткого) есть. Нужно разобраться, как дальше выполнять парижские соглашения, как дальше двигаться. Ведь уже пора возобновить переговоры и по другим вопросам, касающимся выполнения Минских соглашений, а не только делать то, о чем договаривались в Париже. Пора готовиться к саммиту в нормандском формате в Берлине. Потому встреча Зеленского и Путина возможна и целесообразна", — пояснил глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.