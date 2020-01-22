Встреча с Путиным в Израиле: у Зеленского назвали единственную тему переговоров

Владимир Зеленский и Владимир Путин / Reuters

В Офисе президента Владимира Зеленского прокомментировали информацию о возможной встрече главы государства с президентом России Владимиром Путиным в рамках Всемирного форума Холокоста в Израиле.

В настоящее время такая встреча не запланирована, но, если общение состоится, то Зеленский будет поднимать только вопрос дальнейшего освобождения удерживаемых лиц, подчеркивается в сообщении пресс-службы ОП.

"Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, в настоящее время не запланирована. Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц", - сказано в сообщении.

В ОП добавили, что Зеленский во время визита в Израиль примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, а также проведет встречи с президентом Государства Израиль Реувеном Ривлиным, премьер-министром Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном и представителями деловых кругов Израиля.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в четверг, 23 января, в Израиле может состояться встреча президента Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.