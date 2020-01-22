Зеленский едет на новую встречу с Путиным: в РФ раскрыли детали

Владимир Зеленский встречался с Владимиром Путиным в Париже / Reuters

В четверг, 23 января, в Израиле состоится встреча президента Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.

О новой встрече президентов Украины и России сообщил в Телеграм-канале главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов.

Встреча двух президентов состоится в ходе рабочего визита Зеленского в Израиль, во время которого глава государства примет участие в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

Напомним, ранее была опубликована программа визита Зеленского в Израиль.

Как сообщал Главред, встреча в нормандском формате состоялась 9 декабря в Париже в Елисейском дворце. После того, как нормандская четверка обсудила ситуацию на Донбассе, Владимир Зеленский и Владимир Путин поговорили наедине.