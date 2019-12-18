СМИ узнали, когда Зеленский и Путин снова могут встретиться: названа дата

Новая встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным может состояться 9 апреля, узнали журналисты / Главред

Встреча президента Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным, главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель (нормандская четверка) может состояться 9 апреля.

Провести встречу в нормандском формате 9 апреля предложила германская сторона во время саммита нормандской четверки в Париже, сообщает Коммерсантъ, ссылаясь на дипломатический источник.

По словам собеседника издания в российских госструктурах, который занимается украинским направлением, встреча в нормандском формате вряд ли пройдет в апреле, поскольку Украина продолжает настаивать, что она - унитарное государство.

Читайте такжеСМИ узнали, почему Макрон прервал встречу Зеленского и Путина"Законопроект Зеленского (О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти - Ред.)) не предполагает никакого особого статуса для "республик" Донбасса", - заявил источник.

Напомним, встреча в нормандском формате состоялась 9 декабря в Париже в Елисейском дворце. После того, как нормандская четверка обсудила ситуацию на Донбассе, Владимир Зеленский и Владимир Путин поговорили наедине.